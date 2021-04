En La Guajira rechazan traslado de pacientes covid a otras regiones

La secretaria de Salud de La Guajira, Ángela Torres, denunció que familiares del 90 por ciento de los pacientes covid que requieren atención en una Unidad de Cuidados Intensivo (UCI), han desistido del traslados a otras regiones.



De 25 remisiones tramitadas, dos han sido aceptadas en lo que va corrido del mes a pesar de la presión que se registra en los centros hospitalarios de La Guajira.



Esto obligó en su momento a tres clínicas privadas de Riohacha y Maicao a restringir la atención de pacientes.



“Familiares del 90 por ciento de los pacientes firmaron cartas de disentimiento. No aceptaron el traslado y prefieren que esos pacientes estén esperando UCI o inclusive podemos decir, que fallezcan dentro del departamento”, indicó Torres.

Los 25 traslados que se gestionaron del 1 al 21 de abril a diferentes regiones del país fueron: 19 en Cundinamarca, 2 a Bucaramanga y Montería, y 1 en Bogotá y Tibú (Norte de Santander).



Para descongestionar los centros hospitalarios y salvaguardar la vida de las personas afectadas, se establecieron alianzas con otros departamentos, entre los que se encuentran: Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y con la ciudad de Ibagué.



“Logramos un apoyo solidario con la asignación de cinco o 10 camas, para poder salvar vidas, por que en estos momentos lo que prima es la vida del paciente”, indicó la secretaria de Salud.



Muchos de los familiares no aceptaron el traslado por condiciones ideológicas, culturales y económicas, lo que no les permitió tomar una decisión para poder salir del departamento.



La gestión de estas camas no ha sido fácil en medio de la crisis hospitalaria que viven muchas regiones del país en este tercer pico de la pandemia, el disentimiento de las mismas genera un desgate por parte de funcionarios del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Departamental.



“Solicitar en otros departamentos donde también las camas UCI están ocupadas y que nos las asignen, no es fácil. Este trámite administrativo es desgastante, sin embargo, no hemos tenido una aceptabilidad por parte de los familiares de estos pacientes para poder salvaguardarlos en otros departamentos”, puntualizó Torres.



Es de señalar que desde el pasado 3 de abril, La Guajira se encuentra en alerta roja hospitalaria por aumento en la ocupación de camas UCI para pacientes covid.



A corte del 22 de abril, La Guajira registra 25.778 casos de covid-19, de los cuales 975 se encuentran activos y 826 han fallecido.



Mientras que la ocupación de camas UCI covid, tuvo un leve descenso este miércoles del 86 por ciento, luego de permanecer durante varios días por encima del 90 por ciento.

