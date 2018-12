Una Navidad sin Albertico y Alit, en Santa Marta

Un diciembre cargado de nostalgia, desesperación y recuerdos han vivido las familias de Albertico y Alit, los dos niños de 5 y 2 años que desaparecieron en Minca, un corregimiento de Santa Marta el 20 de septiembre y 28 de octubre, respectivamente, y de los cuales aún no se sabe nada.

En ambos hogares abundaba la esperanza que antes de Navidad, los pequeños fueran encontrados sanos y salvos, sin embargo, nada extraordinario sucedió, así que deberán afrontar esta fecha especial con el dolor de la ausencia de uno de sus integrantes.



Para Yuliana Sanguino, madre de Albertico Cardona, esta época últimamente ha sido difícil por el hecho de haber estado alejada de sus tres hijos por la separación con su esposo, no obstante, este año todo será peor.



"Al menos antes, aunque Albertico no estaba conmigo sabía que iba a pasarla bien con sus hermanitos y su papá, pero esta vez, no sé donde y cómo estará, la angustia es muy grande", señaló.



Como madre se aferra al milagro. No pierde la fe en que su hijo siga con vida y que sus raptores se conduelan de su dolor y lo regresen antes que culmine el año.



"Yo lo sigo esperando, cuando logro dormir bien, sueño que ya apareció y que está con nosotros, siempre que eso pasa quisiera no despertar, porque al abrir los ojos y volver a la realidad el sufrimiento por su ausencia se vuelve mucho más fuerte", agregó.



Yuliana intenta recuperar el tiempo perdido con sus otros dos hijos. Van a misa, oran juntos y preguntan a las autoridades si hay novedades del pequeño Albertico.



"Lastimosamente nunca hay razón de su paradero, así que el sentimiento nos invade a todos y regresamos a casa tristes a la espera que el día se acabe y que en el siguiente pueda aparecer", comentó.



Albertico desapareció el 20 de septiembre. Había salido con su papá, quien días después fue hallado muerto. Algunos vecinos relacionaron este hecho con el rapto de la empresaria Melisa Martínez, pues según Alberto Cardona (padre) había alcanzado a ver a los secuestradores cuando la bajaban de la camioneta que fue abandonada en Minca. Esta versión nunca fue confirmada por las autoridades.

Dolor en la familia Sánchez Maldonado

Un panorama similar viven Alit Dario Sanchez y su esposa Karen Maldonado. Su pesadilla comenzó en octubre, cuando de manera misteriosa, su pequeño hijo desapareció en cuestión de minutos de la sala.



La primera hipótesis que se manejó fue que el menor había caído al río. Su papá no cree que esto sea posible por la distancia que existe del afluente a su casa y la dificultad para llegar allí, así mismo porque a pesar que el niño fue buscado por profesionales rescatistas y buzos de la armada, hasta ahora su cuerpo sigue sin ser hallado.



"Él está vivo, pero ya no sabemos donde más buscarlo, las autoridades ya es muy poco lo que nos dicen. Lo peor es que no sabemos si se encuentra bien con las personas que lo tienen", señaló Alit Dario.



La más afectada con la pérdida del pequeño, es Karen su mamá. "Todos estos meses han sido muy dolorosos, pero especialmente diciembre que se celebran tantas fechas en familia y nuestro principal anhelo era pasarlas juntos tal como lo hicimos el año pasado por primera vez desde el nacimiento de Alit", indicó la madre.



Hasta el último momento, esta familia aguardó la esperanza de que el niño apareciera y no solo celebraran como tenían planeado la Navidad, sino también el cumpleaños de Alit que será el próximo 28 de diciembre.



"Aquí no se sentirá la magia de la Navidad, no tendremos otra opción que seguir orando por la pronta aparición de mi bebé y conservar la ilusión que en lo que resta del mes, lo podremos tener de vuelta", añadió Karen Maldonado.



Los papás de ambos niños consideran que si bien en su momento sintieron el respaldo de la fuerza pública en la búsqueda de los desaparecidos, ya poco o nada se está haciendo para encontrarlos.



"Solo tenemos palabras de agradecimiento con la comunidad de Minca por su solidaridad, pero en el caso de las autoridades, siento que les ha faltado más interés y esfuerzo para que tal como han hecho en otros casos, puedan ubicar y regresar a su casa a nuestro hijo", puntualizó Alit Dario.



La Alcaldía y la Policía mantienen la recompensa de 70 millones de pesos en el caso de Albertico; y 20 millones en el de Alit.

Roger Urieles V.

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA