Las últimas horas de las seis víctimas de la masacre de Mapiripán

Inexplicable resulta para las familias el asesinato múltiple y la forma como fueron cegadas las vidas en estado de indefensión de las seis personas masacradas en Mapiripán, el pasado lunes, y más aún que las autoridades los tilden de delincuentes o de estar involucrados como correos de bandas de narcotráfico.

Las familias del mecánico de motos de Cáqueza (Cundinamarca) Leonardo Vinasco López, del conductor de vehículos y obrero de construcción en Acacías (Meta) James de Jesús Vásquez Suárez y del guardia de la cárcel de San José del Guaviare Carlos Andrés Martínez Gamboa, y de su hijo de 13 años Daniel Stiven Martínez Caro, rechazaron que sus familiares estén vinculados con actos delictivos y pidieron a las autoridades que se investigue y se condene a los responsables.



Los pronunciamientos los hicieron los familiares frente a la sede de Medicina Legal en Villavicencio donde este miércoles esperaban que les entregaran los seis cuerpos para despedirlos, tras adelantar las necropsias.

Allí también están los cuerpos de Vladimir Matías Ducha y Charles Villareal Ballesteros, identificados por los investigadores del caso asumido la Fiscalía Décima Especializada de la Unidad de Vida en Villavicencio (Meta).



Las seis víctimas presentan múltiples orificios de impacto de arma de fuego en la cabeza, al parecer, ocasionados por armas tipo fusil y pistola, porque en el lugar fueron halladas vainillas calibre 5.56 mm y de 9 mm, al igual que proyectiles de este calibre, propio de estas armas de fuego, según los investigadores de la Fiscalía. Sus cuerpos estaban boca abajo cómo si hubieran sido ultimados en estado de indefensión y cada uno tenía de a dos disparos.



El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, atribuyó la masacre a “una disputa por rutas de narcotráfico”, que tendría como responsables a hombres de los puntilleros del Bloque Meta.

Edith Magón Hurtado, compañera de James de Jesús Vásquez. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Milena Quevedo, esposa de Leonardo Vinasco, fue enfática en señalar que no pueden tildar a su esposo de delincuente. “Él es un mecánico de motos a quien todo el mundo conoce en Cáqueza, donde trabajaba como mecánico, y en Une, donde tuvo un taller de motos", señaló la mujer.



El lunes pasado Leonardo le dijo a Milena que lo habían llamado para ir a arreglar unas motos a Acacías y “no sé porque apreció por allá”, en Mapiripán. “Nosotros llegamos juntos acá a Villavicencio, yo me quedé donde una tía y él me dijo ‘mami yo me voy a comprar las motos’, porque él compra, repara y vende motos, de eso vivimos. Ese día él se fue solo, yo no conozco a las otras personas con las que estaba y la última vez que lo vi fue por una video llamada en la que me dijo que estaba bien y que iba a regresar”.

Incluso, “habíamos quedado el lunes de ir al médico para ver una ecografía de nuestro bebé -tiene cinco meses de embarazo- y no me cumplió”, expresa Milena en medio del llanto.



Edith Magón Hurtado, compañera de James de Jesús Vásquez, afirmó: “Es una gran mentira, traficantes de drogas es una gran mentira, él es una persona sana, muy limpia”.



A las otras personas que asesinaron no las conocía, dijo, pero James la llamó hace ocho días y le dijo que “se iba para Mapiripán a hacer una vuelta y mire la vuelta dónde quedó”. James tiene cuatro hijos, “pero no conmigo”, aclaró Edith, también señaló que el hombre trabajaba como conductor, en construcción y en lo que el saliera en Acacías.

“Nosotros vivíamos en Bogotá y la familia de él es de San José del Guaviare. El último festivo estuvo en mi casa y me dijo que iba para San José y que iba a durar de seis a ocho días sin señal, que se iba para una finca y miren la finca donde quedó”, aseguró Edith.



Edith pidió que busquen pruebas, que investiguen bien y que estas muertes no se queden impunes, porque “cayó un niño y si estaban haciendo algo malo, el papá no lleva al hijo”.



Un familiar del guardia de la cárcel de San José del Guaviare negó rotundamente que un funcionario público vaya a cometer un delito y más aún acompañado del hijo, eso no tiene sentido, expresó al ser consultado por los periodistas, aun cuando prefirió no dar declaraciones ante los equipos de grabación.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1