Familiares de patrullera fallecida en Bogotá claman apoyo para traslado a Riohacha

La trágica muerte de la patrullera de la Policía Adriana Herrera Brito en un accidente vial en Bogotá ha sumido a sus familiares en una profunda zozobra y desesperación ante la demora en la entrega de sus restos.



La familia denuncia el hermetismo de la Policía en la entrega de información y la dificultad para agilizar el proceso de traslado de los restos de la patrullera a su lugar de origen en Riohacha.



Era wayú del clan Epinayú, natural en la comunidad La Plazoleta

El accidente se produjo a eso de las seis de la noche del pasado viernes en la calle 59A Sur con carrera 19C a la altura del parque El Tunal, cuando la patrullera se dirigía a su residencia en una motocicleta de placas LSW-27D, la cual quedó en medio de dos volquetas.



Herrera, de 26 años de edad, se encontraba adscrita a la estación de Policía de Usme.



Era wayú del clan Epinayú, natural en la comunidad La Plazoleta, en el corregimiento de Camarones, en zona rural de Riohacha y fue una reconocida futbolista de la capital guajira.



El dolor se ve agravado por la falta de información y apoyo para trasladar en el menor tiempo posible sus restos a Riohacha, donde su familia espera darle sepultura de acuerdo a sus usos y costumbres.



Según relata Olga Redondo Epinayú, abuela de la patrullera, la noticia del trágico suceso llegó a las 11 de la noche y de manera abrupta, a través de terceros, generando un profundo desconcierto y angustia en la familia. Solo hasta la una de la madrugada la Policía les confirmó la noticia.



“Estamos en una zozobra, con mucho dolor y tristeza toda la familia porque es un ser querido que uno pierde por allá tan lejos”, expresó la abuela, lamentando la falta de comunicación directa por parte de las autoridades policiales.



Redondo señaló que, a pesar de los esfuerzos y la intermediación de un hermano y una prima que viajaron a Bogotá, aún no han logrado obtener una respuesta clara ni la entrega de los restos de la patrullera. "Nos damos cuenta que nos están violando nuestro derecho como indígenas que somos", lamentó.

Explica que les dijeron que había que esperar un turno, “que ella llevaba por delante 16 muertos. Por favor, más respeto, Bogotá es la capital de Colombia, no estamos en Riohacha, yo acepto que acá no tengamos una morgue porque es una ciudad pobre”, puntualizó la abuela.



La familia reclama respeto y dignidad en el tratamiento del caso de Adriana, exigiendo una respuesta prioritaria por parte de las autoridades policiales y judiciales teniendo en cuenta que era policía y por su condición de indígena, ya que para ellos lo más sagrado son sus muertos.



Lo que queremos es que nos retornen el cuerpo lo más pronto posible, “que no nos los tengan como un animal tirado por allá, por Dios respeten somos seres humanos, somos wayú. Exigimos que se nos respeten nuestros usos y costumbres y nosotros también tenemos nuestras legislaciones indígenas como lo tienen ellos”, puntualizó.



Es de señalar que por usos y costumbres los indígenas cuando suceden este tipo de accidentes acostumbran a recoger sus muertos de forma inmediata y a darle cristiana sepultura. Muy rara vez permiten que les practiquen la diligencia de levantamiento de cadáver y mucho menos de que ingresen a una morgue.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha