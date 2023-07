Momentos difíciles y de dolor vive Marly Mosquera, madre de Salomé Usa Mosquera, la niña de 4 años que murió tras recibir dos disparos de fusil en su cuerpo.



El doloroso hecho sucedió en medio de un combate que se dio el viernes anterior entre tropas del Batallón Cacique Pigoanza y un grupo de disidentes de la columna ‘Dagoberto Ramos.

'sálvela por favor, no deje morir a Salomé. No hablaba con claridad, pero cantaba, su mayor diversión era cantar, aunque yo quería que jugara baloncesto"

El viernes su esposo la llamó al celular y le informó que, en la vereda Villa Esperanza, municipio de La Plata, Huila, donde ella vive, había combates, por lo que Marly Mosquera apuró las diligencias que realizaba en la parroquia del municipio de La Plata, Huila. Ella había ido a su pueblo a hacer diligencias relacionadas con el bautizo de otro hijo menor de edad.



“En medio de los combates mi esposo se refugió en la casa de la abuela pues nuestra vivienda no tiene puertas, ni ventanas, nada”, dijo la madre de 35 años.



Marly regresó en moto a su vereda, pero se preocupó pues en la carretera varias personas le dijeron que a la niña Salomé “le habían pegado un tiro”.



“Al llegar a mi casa me asusté porque soldados, mucha gente de la vereda y a mi hija malherida que luego trasladaron al hospital de La Plata”, dijo.



Luego, en el hospital, los médicos le dieron la terrible noticia del fallecimiento de su pequeña que tenía dos disparos de arma de fuego en una pierna y el estómago.



Los médicos señalaron que la pequeña Salomé presentaba palidez generalizada, no tenía pulso y se comprobó ausencia de reflejo cerebral, así como pupilas dilatadas.



Marly Mosquera recuerda que Salome era una niña alegre y sonriente, a la que le gustaba cantar, bailar y jugar con muñecas y una moto pequeña que le había regalado



“No hablaba con claridad, pero cantaba, su mayor diversión era cantar, aunque yo quería que jugara baloncesto”, dijo la madre de familia y agregó que su hija cumpliría 4 años el próximo 9 de agosto.



A Salomé también le gustaban las muñecas y vivía feliz en su vereda con una moto pequeña que le regalaron sus padres, en la que pasaba los días jugando con otros niños.



“Yo no perdono esto que pasó con mi hija, ¿cómo los perdono si me quitaron una parte de mi corazón?”, señaló.



A Carlos Pamplona, soldado profesional, adscrito a la Novena Brigada del Ejército, le correspondió, como enfermero de combate, atender la salud de la niña Salomé.



“Ver a la niña malherida y con sangre, es desgarrador, y ver al papá pidiendo que la salve también es doloroso y triste”, dijo el militar.



De su mente no se van las palabras del padre de la niña quien, sollozando, decía: ‘sálvela por favor, no deje morir a Salomé”. A lo que el soldado le contestó: “estoy haciendo todo lo posible, vamos a salvarla”.