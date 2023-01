Luego de conocerse un vIdeo de prueba de supervivencia del sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag, sus familiares desde Nariño se pronunciaron, agradeciendo que se encuentre con vida y en aparente buenas condiciones.



El militar fue secuestrado, el pasado 11 de enero, cuando se movilizaba en un bus de transporte público, en una de las vías alternas a la Panamericana, en Cauca.

“Fue una emoción muy grande la que tuvimos anoche a la hora que vimos el video. Estamos contentos porque se le ve bien”, dice a través de un video, un primo del soldado.

“A los señores que lo tienen, les pedimos que le apliquen los medicamentos que hay que suministrarle para que esté bien. Les agradecemos por mandarnos esas pruebas de supervivencia. Primo, te estamos esperando en tu hogar con toda tu familia”, agrega el familiar.



Otra prima, en el mismo material audiovisual, expresa que anhelan tenerlo pronto de nuevo junto a ellos.



“También que los señores que lo tienen pedirles el favor que lo liberen rápido para que él esté aquí entre nosotros, muchas gracias”, dice la mujer.



La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Cauca, recibió en la noche del viernes 13 de enero, un video como prueba de supervivencia del sargento segundo.



"Hasta el momento, las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Me encuentro bien y me dieron mis medicamentos”, asegura

Chichanoi en el video, en el cual, se le observa sentado en un campamento acompañado de hombres armados.



También envió un mensaje a sus familiares, diciéndoles que se encuentra bien de salud y que muy pronto se reunirá con ellos.



“Les agradezco por estar allí y gracias por su apoyo”, finaliza.



A través de un comunicado, en la Defensoría del Pueblo pidieron la liberación del militar, a la vez que ofreció su capacidad institucional para permitir el regreso a la libertad de "todas las personas que están en poder de los grupos armados ilegales, a los que les reiteramos que tengan verdaderos gestos de voluntad de paz total".



Chichanoi Miramag fue retenido en la tarde del pasado miércoles 11 de enero, en el sector conocido como El Hoyo, mientras se desplazaba desde El Tambo hacia El Patía, en Cauca.



Se dirigía a Nariño, pero fue interceptado en un retén ilegal, al parecer, por las disidencias de las Farc 'Carlos Patiño'.



El lugar donde fue secuestrado hace parte de la ruta alterna que algunas personas han tomado ante el derrumbe de tierra presentada en la vía Panamericana, a la altura de Rosas.



