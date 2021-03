Familias de jóvenes raptados en Antioquia piden apoyo del Presidente

Este jueves 25 de febrero seis jóvenes de Caldas y dos de Risaralda iniciaron la aventura de sus vidas. Irían a conocer el mar en Cartagena ‘a dedo’, valiéndose de los camioneros que quisiera llevarlos hasta su destino. Pero, en algún momento del recorrido, en los alrededores de Puerto Valdivia en Antioquia, cambió la ruta. Allí fueron vistos por última vez.

De acuerdo con el relato que entregó a las autoridades Mauricio Ramírez - el joven de 21 años que fue rescatado en las últimas horas por la Policía de Antioquia y que habría sido apartado del grupo por sus problemas de salud relacionados con una desviación de columna- personas armadas detuvieron el camión en el que viajaban y los hicieron bajar llevándolos a zona boscosa.



De acuerdo con las declaraciones del coronel Jorge Miguel Cabra, comandante del Departamento de Policía Antioquia, estos jóvenes estarían en manos del Grupo Armado Organizado (GAO) ‘Los Caparros', que tiene influencia en la zona del Bajo Cauca antioqueño.

Así se cumplen ya quince días desde la última comunicación que uno de los jóvenes tuvo con su familia. Esa llamada que ocurrió en la mañana del primero de febrero es lo único que ha sabido Mónica Álvarez de su hijo Andrés Fernando Valencia, de 15 años. Las autoridades no tienen información ni de él, ni de los otros seis jóvenes.



“Esta es una espera muy dura, son muchos días sin saber nada. Cuando nos dimos cuenta que apareció uno, nos dio felicidad por su familia, pero, al mismo tiempo aumentó nuestra angustia, porque de los otros muchachos no se sabe nada, no hay respuestas”, aseguró Álvarez.



Esta madre, quien vive con Andrés, su único hijo, en el municipio de Risaralda, occidente de Caldas, reconoce que las autoridades han estado atentas, pero esperan resultados más contundentes y un pronunciamiento claro del Gobierno Nacional.



“Sabemos que la Policía los está buscando y están pendientes, pero ya son dos semanas desde que salieron de la casa y el presidente no se ha pronunciado, son siete jóvenes que no regresan a sus casas, siete familias en angustia que esperan verlos volver sanos”, expresó Álvarez.

Y es que a esta madre no solo la atormenta no haberse despedido de su hijo, quien sabiendo que ella no le permitiría irse, se fue mientras ella trabajaba. También la mantiene angustiada haber oído a su hijo llorar la última vez que hablaron.



“Él días antes me contó que tenía ganas de hacer ese viaje y yo le dije que cómo se le ocurría eso. Un día llegué y ya se había ido. Me llamó ese jueves cuando se fue, el sábado y ya el lunes cuando se despidió. Él no es una persona expresiva o que diga sus sentimientos, escucharlo llorar me dolió mucho pese a que me dijo que estaba bien”, narró la mujer.



Álvarez precisó que en cada llamada le preguntó dónde estaba y la respuesta siempre fue la misma: “Muy lejos, ma’”. “Me dijo que se iban a demorar unos meses, que estaba bien, pero muy muy lejos”, agregó.

Andrés era uno de los menores del grupo, cursaba octavo grado y su afición por el Atlético Nacional lo unió con los demás jóvenes que vivían en Anserma, el municipio vecino, y en Pereira (Risaralda). Incluso, algunos de ellos habían ido a algún partido en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Como Mónica Álvarez, otras siete madres esperan ver retornar a sus hijos y piden que el Estado se comprometa con el caso. “En nombre de todas las familias, les pido que los sigan buscando, que no desfallezcan. También le pido al Presidente que se pronuncie; ellos teniendo un arma en la cabeza pudieron aceptar cualquier cosa”, apuntó Álvarez.



Por el momento, las autoridades de Antioquia no han entregado más detalles del caso, ni a la opinión pública ni a las familias de los jóvenes. Lo que se ha dicho es que, de acuerdo con lo narrado por el joven rescatado, estarían reclutados y recibirían alguna remuneración por su trabajo.



“Es de anotar que estos integrantes del grupo criminal ('Los caparros') les manifiestan que son reclutados y de igual forma recibirían un pago por la suma de un $1'000.000. Posterior a esto son llevados a la zona rural", señaló Jorge Miguel Cabra, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

MANIZALES

