Familiares de los tres jóvenes asesinados del corregimiento de Chochó (Sucre) en un falso positivo, no aceptan los 29 años de presión que le darán al excoronel Benjamín Núñez, responsable de los homicidios y menos que sea enviado a una guarnición militar para pagar su condena.



Rechazaron en primer lugar el tiempo que deberá permanecer en prisión el exoficial indicando que son tres las vidas con las que terminaron y que no compensan la sentencia que le dieron, con la magnitud de lo sucedido.



Jesús David Díaz, joven asesinado en Sucre. Foto: Archivo particular

"No es justo que tenga que pagar solamente 29 años de cárcel, a pesar de ser un pre acuerdo al que haya llegado con la Fiscalía, porque fueron tres personas las que este señor asesinó", dijo Diomedes Díaz, padre de Jesús David Díaz Monterroza.



Dijo además que no aceptan que sea enviado a una guarnición militar para que en ese lugar pague su condena.



"El excoronel Benjamín Núñez debe ser enviado a una cárcel normal, no estamos de acuerdo con lo que está pidiendo, eso sería darle un premio, además del poco tiempo de cárcel. Eso es ínfimo", dijo.



Expresó que la persona que les hizo el daño a los jóvenes fue él y en primer lugar es quien debe responder.



"Él fue quien actuó directamente en contra de nuestros hijos, fue quien los mató, tal como lo dijo durante la audiencia y la ley debe ser más fuerte con él. Expresó además que se reunirán con los abogados que llevan el caso para buscar impedir que el excoronel Núñez sea llevado hasta una base militar para purgar la pena.

Una protesta



De acuerdo con los demás familiares de los jóvenes asesinados, en los próximos días se hará una protesta organizada frente a la sede de los juzgados en Sincelejo para rechazar la decisión tomada por el juez de turno.



"Vamos a hacer una protesta porque no estamos de acuerdo que sea presentado a una cárcel militar. Con relación a los años de prisión que le dieron ya no podemos hacer nada, porque es un preacuerdo que hizo con la Fiscalía, pero si vamos a buscar la forma de impedir que vaya a una guarnición militar", dijo Carlos Arévalo, padre de otro de los jóvenes asesinados.



Indicó que se reunirá con todos los miembros de la familia y los demás muchachos para llegar a un acuerdo con relación a la protesta.



La señora Noris Canchila, madre de otro de los jóvenes del corregimiento de Chochó dijo que se guardaba su opinión, porque es un tema muy doloroso para ella y no quería referirse a la situación que se está presentando.

Juez no puedo enviarlo a una guarnición militar

El abogado Aníbal Garay, quien participa como defensor en el proceso dijo que el juez no puede tomar la decisión de enviar al excoronel Núñez a una guarnición militar para que pague su condena.



"Legalmente no puede hacerlo y si procede presentaremos nuestra denuncia. Quien lo decide es un juez de ejecución de penas, o en su defecto el director del Inpec, pero tienen que darse cuenta de unas situaciones de riesgos muy grandes y no las hay. La guarnición es para detención, no para prisión", explicó.



En el corregimiento de Chochó el rechazo de los habitantes es generalizado con relación a los años de cárcel y el lugar que pretenden como cárcel para el excoronel Benjamín Núñez.

