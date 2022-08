Justicia están clamando los familiares de los tres jóvenes del corregimiento de Chochó, en Sucre, en jurisdicción de Sincelejo, para que se capturen y castiguen a las personas que les dieron muerte.



Dicen que deben librar órdenes de captura de implicados en el caso, tras el testimonio entregado por los patrulleros de la Policía Nacional donde cuentan la forma como el teniente coronel Benjamín Núñez, quien se desempeñaba como comandante operativo, asesinó a los tres jóvenes inocentes a sangre fría.



(Además: Lorica y otros municipios de Córdoba enfrentan emergencias por inundaciones)



Familiares de estos jóvenes de bien asesinados piden al ex teniente coronel Benjamín Núñez que se entregue, y que por más que se esconda tiene que pagar por lo que hizo.

Que estén tras las rejas

Ya todo el mundo sabe quien los mató, entonces por qué no está preso? FACEBOOK

TWITTER

Para las familias que perdieron a sus seres queridos es prioridad que las personas que participaron en el asesinato estén detenidos.



“Queremos que así como toda Colombia se ha dado cuenta quien fue la persona que asesinó a estos tres jóvenes, por qué no está tras las rejas, si hay evidencias y testigos?. Ya todo el mundo sabe quien los mató, entonces por qué no está preso?”, se pregunta Yessica Paola Sierra, hermana de Jesús David Díaz, uno de los jóvenes muertos.



Dice además que la Fiscalía General de la Nación se ha demorado demasiado en entregar un informe oficial sobre lo sucedido.



(También: Carros de bomberos en Cartagena no sirven y así atienden emergencia invernal)



“Sólo porque son hijos de gente humilde, tengo mucha impotencia, mucha rabia, porque si hubiese sido lo contrario, si los muchachos fueran los asesinos del policía, ya estuvieran presos. Pero son muchos días y nada, no vemos nada”.



“Vemos los videos de como esa persona llevó a mi hermano a clínica, es una persona sin corazón, no tiene sentimiento, no tiene familia. La Policía no nos ha informado nada, tuvieron una reunión en Chochó a puerta cerrada y ni siquiera llegaron hasta donde las familias afectadas, nos hacen a un lado y ninguno se ha pronunciado”, señala Yessica Paola Sierra.

Que se retracten

Así como fueron capaces de decir que Jesús David, que Carlos Alberto y José Carlos fueron asesinados en un enfrentamiento y que eran del Clan del Golfo, que se retracten de todo lo que han dicho FACEBOOK

TWITTER

Además de entregar el informe oficial de lo sucedido y pongan tras las rejas a los responsables del asesinato, la familia de los jóvenes le pide a la Policía Nacional que se retracten de todo lo que han dicho.



“Así como fueron capaces de decir que mi hermano Jesús David, que Carlos Alberto y José Carlos fueron asesinados en un enfrentamiento y que eran del Clan del Golfo, que se retracten de todo lo que han dicho”, expreso.



(Le puede interesar: En Cartagena confirman segundo caso de la viruela del mono)





Manifestó que el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver estuvo en Chochó, en la casa de los jóvenes asesinados y ofreció excusas por decir que los jóvenes eran presuntos bandidos, porque así se lo informó el comandante de la Policía en Sucre.

Protestas cerca al comando de la Policía en Sucre

Queremos que así como toda Colombia se ha dado cuenta quien fue la persona que asesinó a estos tres jóvenes, por qué no está tras las rejas, si hay evidencias y testigos FACEBOOK

TWITTER

La comunidad del corregimiento de Chochó se tomó y bloquearon la vía que de Sincelejo comunica con el corregimiento de Chochó, así como la variante que lleva a los departamentos de Córdoba y Bolívar, como una forma de protesta por el silencio en las investigaciones.



Así mismo se hicieron marchas por las calles de Sincelejo y protestas cerca al comando de la Policía en Sucre exigiendo la verdad de lo sucedido.



(Vale la pena leer: Inundación por creciente súbita le causó un infarto a hombre en Santa Marta)



Se conoció que las familias y la comunidad del corregimiento de Chochó seguirán protestando hasta que se esclarezcan todos los hechos y se capturen a todos los responsables por la muerte de sus seres queridos.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo