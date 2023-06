Familiares y allegados de Laury Yisel Guzman Becerra, quien fue hallada sin vida en la habitación de un hotel ubicado en el centro de Bucaramanga, reclaman a las autoridades avanzar en el proceso de investigación. Temen que su muerte quede en la impunidad.



Para Doris Becerra, madre de la joven de 21 años de edad, es inaceptable que su hija halla fallecido de muerte natural.



“Las autoridades reportaron en el informe que era muerte natural. No presentaba signos de violación, tampoco de maltrato. Sin embargo, había cabellos regados por todo el piso de la habitación. Podría ser, que haya sido golpeada”, comentó angustiada la mujer.

Estaba radicada en Bucaramanga desde hace siete meses

El cuerpo de la joven fue encontrado el pasado martes, dos días después de que sus familiares reportaran su desaparición. Estaba tendida en el piso de la habitación del hotel, rodeada de vómito.



“El temor que tenemos es que haya sido envenenada. Que le hayan dado alguna sustancia tóxica o alguna droga. Que algo que le dieran pudo ocasionarle la muerte”, recalca la madre de la joven.



Laury Yisel Guzman Becerra, era natural de La Jagua de Ibirico, zona minera del Cesar.



Estaba radicada en Bucaramanga desde hace siete meses y laboraba en un almacén.



“Ella realizó un curso de seguridad ocupacional. Se fue a Bucaramanga a buscar nuevas oportunidades y estaba ahorrando para estudiar Ingeniería Agroindustrial”, comentó su madre.

La joven estaba desaparecida desde el pasado domingo

Para los familiares, es un hecho doloroso. Las causas que rodean su muerte son un misterio. Según declaraciones de su madre, Guzmán Becerra, no tenía pareja sentimental. El día de su muerte salió a departir con un hombre que, al parecer, conoció cerca al lugar donde ella trabajaba.



“Desconocemos realmente la identidad de este hombre. Nos cuentan que ella salió con él. Dicen que existe un video en cuyas imágenes se aprecia que ella camina como si estuviera tomada”, resaltó otro pariente.



La joven estaba desaparecida desde el pasado domingo. El último mensaje que recibieron de la joven fue en la madrugada de ese día, donde comentó que estaba acostada.



“Ella siempre me enviaba tres mensajes al día para que supiera como estaba. El domingo en la madrugada escribió: Estoy acostada. Me quedé tranquila porque estaba en la casa. El martes me dicen que fue encontrada muerta en la habitación de un hotel”, relato.



Las causas de la muerte de Laury Yisel Guzman Becerra están por establecer. El Instituto Nacional de Medicina Legal, aún no ha entregado los resultados de la necropsia.



Miembros de la Policía de Santander, adelantan las investigaciones respectivas y la búsqueda del hombre que acompañaba a la joven el pasado domingo.



“!Justicia, justicia¡, es lo que clamamos en este momento. Queremos que se aclare todo. Que busquen al responsable de la muerte de mi hija”, enfatizó Doris Becerra.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar