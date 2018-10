Familia que salió de Venezuela encontró tragedia en Barrancabermeja

Tras 10 años en Venezuela, María* y su familia salieron en enero en busca de un mejor futuro ante la crisis de ese país y se refugiaron en un sector de invasión del barrio San Silvestre, de Barrancabermeja.

En ese lugar del puerto petrolero tenían su improvisado hogar de paredes de madera y techo de zinc hasta el pasado domingo, cuando en la madrugada una avalancha, generada por las fuertes lluvias, se llevó todo.



María no estaba esa noche porque debía cumplir un turno nocturno en su trabajo y cuando llegó al amanecer un vecino le contó que su casa había sido sepultada por el barro que se habían salvado tres sobrinos, pero que no sabían de su mamá, sus dos hijos y dos hermanos.



María permaneció impávida en el lugar donde por más de siete horas trabajaron sin descanso los socorristas que, uno a uno, hallaron sin vida los cuerpos de sus cinco familiares.

“No creía lo que me decía el vecino, pero al llegar a mi casa lo vi todo. Tres niños se salvaron porque mi sobrina de 9 años se dio cuenta de lo que estaba pasando y sacó a sus dos hermanitos. Ese lote lo tenía mi mamá porque era de ella y nos vinimos a vivir acá”, agregó la desconsolada mujer.



Las víctimas de la familia fueron identificadas como Gladys , de 53 años; José Alexander, de 19, y tres niños de 2, 3 y 13 años.



Los menores que sobrevivieron están bajo el cuidado de un hogar adscrito al instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la casa vecina también murieron sepultados otras cuatro personas: Marcela Meneses, de 31 años; Freddy Porras González, de 19, y dos niños de 9 y 12 años.

Los responsables

La vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, quien visitó la zona, aseguró que la tragedia ocurrida en el asentamiento conocido como Altos de Bellavista es consecuencia en buena parte por la acción criminal de los urbanizadores piratas y pidió una investigación.



“Hay que llamar la atención de los colombianos para que no compren ningún tipo de lote o vivienda que no se asegure que tiene los permisos o que se trata de una urbanización formal o legal”, dijo.

El gobernador de Santander, Didier Tavera, también pidió a la Fiscalía indagar sobre la presunta titulación ilegal de los predios y una posible intervención con maquinaria pesada que en el terreno.



“Cuando estuvimos en el sitio de la tragedia escuchábamos a muchas familias hacer mención de una persona que les había vendido los terrenos. La alcaldesa encargada (Elizabeth Lobo Gualdrón) también hizo otra denuncia señalando a un inescrupuloso que intervino con una maquinaria y desestabilizó el sector, lo que debe ser materia de investigación porque hay que esclarecer todos estos hechos”, añadió.

Aunque, al parecer, el sector habría sido intervenido ilegalmente por un urbanizador ‘pirata’, decenas de habitantes del lugar consultados por EL TIEMPO insistieron en que ellos lo invadieron y no pagaron un peso, pero otra es la teoría de las autoridades.

Y pese a lo ocurrido, la mayoría no se quiere ir de sus casas. Este lunes, de las 96 viviendas, de madera y zinc, los organismos de socorro solo lograron evacuaron a 36 familias, que fueron reubicadas en un centro recreativo.



Aunque el sector no cuenta con servicios públicos, los demás habitantes insisten en quedarse porque aseguran que ya le han invertido mucho dinero a sus casas y no quieren perderlo.

Darán subsidios de arriendo

La Alcaldía de Barrancabereja manifestó que a las familias afectadas por el deslizamiento se les dará un subsidio de arriendo de 250 mil pesos durante tres meses, mientras se define su reubicación.



No obstante, según Mónica Castro, secretaria general del municipio, la falta de recursos podría retrasar el traslado de los afectados a nuevas viviendas.



Por ahora, 17 policías permanecen cuidando las inestables casas situadas en un terreno no apto para construcciones en el municipio santandereano.





FÉLIX QUINTERO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barrancabermeja

En Twitter: @Felix_Quintero

*Nombre cambiado