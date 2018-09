Familiares velaban al muerto equivocado en Santa Marta

Dos familias en Santa Marta lloraron al muerto equivocado. La historia, de no creer, se registró tras un error de la clínica al momento de entregar a la funeraria los cuerpos sin vida de dos mujeres que fallecieron en horarios simultáneos.

En ambos casos la sorpresa fue grande, igual que el malestar, cuando descubrieron que el cuerpo que estaban velando, en medio de lágrimas, no correspondía al del ser querido que tanto dolor les había dejado con su partida.



Andrea Peralta, hija de una de las fallecidas, cuenta que su madre falleció en la noche del martes en la clínica Mar Caribe.



Entre lo poco que pudo hablar por la tristeza, detalló que en la funeraria Los Olivos "no daba ni siquiera para abrir el ataúd donde estaba mi mamá, solo fui capaz de hacerlo hasta casi las 11 de la mañana de hoy (miércoles) cuando estaba un poco más tranquila, y en compañía de mi esposo me acerqué a verla y sufrí una fuerte impresión al descubrir que no era ella la que estaba allí sin vida".



En simultánea, el mismo impacto se llevaron los familiares de la otra difunta que era velada en la funeraria Puertos de Colombia, ubicada a cierta distancia de ese lugar.



Ellos tampoco podían creer la tremenda equivocación que se había cometido en la entrega de dos difuntos.



Al momento de presentar el reclamo a las funerarias que tenían a su cargo la preparación y sepultura de los cuerpos, éstas responsabilizaron de lo sucedido a la clínica Mar Caribe.



Explicaron que, al parecer, quienes intercambiaron a las mujeres fallecidas fueron los vigilantes de turno.



Evidentemente molestos por el 'cambiazo', los familiares de las dos mujeres occisas, aseguraron que demandarán tanto a la clínica como a la funeraria para que respondan por hacer más grande su angustia y dolor.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA