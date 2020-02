Familia se encadenó a hospital para suplicar traslado médico de bebé

Las presuntas trabas en el proceso de traslado a un centro médico especializado de Ian David León, un bebé de cuatro meses que padece una falla hepática que le ha generado inflamación del hígado y afectaciones a nivel cerebral, ha causado gran indignación en Cúcuta.



La familia del menor permanece desde horas de la mañana de este miércoles en la sede de Medimás, con cadenas en las manos exigiendo a la entidad de salud el traslado del menor a una clínica de cuarto nivel.

Según denunció la familia, la EPS no ha suministrado un dictamen médico exacto de la enfermedad debido a que no cuentan con un especialista en el área. Ian David permanece en observación médica desde el 16 de enero y una segunda complicación cerebral pondría en riesgo la vida del menor.



“Solo han solicitado traslado a clínicas y hospitales de Cúcuta. Hicieron una remisión a nivel nacional, pero no han priorizado el caso de mi hijo. Nos piden que esperemos”, afirmó Juan David León, padre del menor.



Medimás EPS informó en un comunicado que “la entidad ha autorizado los tratamientos y procedimientos prescritos por los médicos tratantes del menor”.



Sin embargo, las entidades a las que han solicitado el traslado son clínicas locales o del oriente del país y no a hospitales especializados en casos de patología y neurocirugía pediátrica como el Hospital Pablo Tobón Uribe, Valle del Lili y la Fundación Cardioinfantil.



Por ahora, el menor permanece en la UCI del centro médico de Medimás en la ciudad. La familia continúa a la espera de la autorización para hacer el traslado a una de las tres entidades que tienen el nivel de complejidad necesario para su atención.





ANDRÉS CARVAJAL

PARA EL TIEMPO

CÚCUTA.