Al momento, la tragedia ocurrida en la madrugada de este domingo en zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, deja 31 personas sin vida, según ha informado el alcalde del municipio. En su mayoría, eran pasajeras del bus de Empresa Arauca que quedó sepultado por un alud de tierra. En este vehículo viajaba toda una familia compuesta por cinco personas, de las cuales solo una fue rescatada con vida.

Se trata de la familia Ibargüen Rivas, quienes viajaron la medianoche de este sábado desde Cali con destino a Istmina, en Chocó, donde vivían. A la capital del Valle del Cauca habían llegado días atrás para compartir con una de sus hijas, quien estudia en la ciudad y estaba festejando su graduación de la universidad.



“Ella no viajó con ellos, ahí iba el papá, la mamá, el hermano, la hermana menor y una prima”, contó Fanny Arboleda, una familiar de los Ibargüen, también residente en Chocó.

La única persona que se habría salvado de este trágico hecho, producto del intenso invierno que se presenta en la zona, sería hijo de la pareja, Ányelo Ibargüen, quien aseguró que su padre lo ayudó a salir del bus con su último aliento.



“Yo estaba con mi papá al lado y él me ayudó a salir del bus por un huequito; yo me tuve que tirar al barranco y cuando lo hice se cayó toda la montaña. Pasé cierta parte para que las piedras no me cayeran encima y ya todo pasó”, le dijo Ányelo Ibargüen a Lloró Estéreo, emisora local.



Ibargüen fue una de las primeras personas rescatadas de la tragedia y fue traslado al hospital de San Jorge de Pereira donde fue intervenido quirúrgicamente.



“El hijo del señor fue el primero que llegó, fue antes del mediodía. El joven, de 19 años de edad, presenta traumas en diferentes partes del cuerpo, fractura en la pelvis y un trauma abdominal cerrado, el cual en horas de la tarde le dolió bastante y por ello fue intervenido. La cirugía fue exitosa y se está recuperando en hospitalización”, indicó Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del Hospital Universitario San Jorge.

Respecto al padre del joven, cuyo cuerpo ya fue plenamente identificado por las autoridades, Gaviria afirmó que murió producto de la gravedad de los traumas.



“Murió en el trayecto de la ambulancia. Venía con código azul muy inestable y politraumatizado. Lo intentaron reanimar por alrededor de 15 minutos, pero no pudo salir con vida de ese procedimiento”, agregó el gerente.

Por el momento, de la madre, la hermana y prima del sobreviviente no se sabe mucho, pues no todos los cuerpos han podido ser identificados.



“La hermana (que no viajó con la familia) está ya en el hospital con Ányelo acompañándolo. Ahora pedimos a las autoridades que nos ayuden a traer hasta el municipio los cuerpos, porque en la casa solo hay un adulto mayor y no tiene cómo hacer eso”, agregó Arboleda.



Por su parte, el alcalde de Istmina, Chocó, Hever Córdoba, lamentó el fallecimiento de Guillermo Ibarguen Arboleda, padre de esta familia y que laboraba con la administración.



"Expresamos nuestro más sincero sentimiento de solidaridad con todas y cada una de las víctimas del deslizamiento y sus familias. Un sentimiento de tristeza e impotencia nos embarga ante la inesperada pérdida de nuestro amigo y compañero de trabajo Guillermo Ibargüen Arboleda, acompañamos a sus familiares y a la comunidad del barrio San Agustín en este momento de dolor”, señaló el mandatario local.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

PEREIRA