Familia italiana que recorre América en bici está en Colombia

La imponencia del Canón del Chicamocha (Santander), las calles empedradas de Villa de Leyva (Boyacá), la belleza del nevado del Ruiz (Caldas y Tolima), y, más que todo, la calidad de sus habitantes, han hecho de Colombia uno de los mejores destinos que ha recorrido una familia de Italia.



Hace una semana llegaron a Bucaramanga Sebastien Bellet Grava (papá), Alberta Spinazzé (mamá) y las niñas Anna y Ángela, de 9 y 11 años, tras recorrer la cordillera de los Andes en dos bicicletas adaptadas en las que el frío, lluvia, nieve, calor, pinchadas, daños mecánicos y otras dificultades no han impedido llevar por el continente un mensaje de comercio justo y de alimentos orgánicos, que van de la mano con la preservación del medioambiente.

‘Happy Family BIOcycling’, como se encuentran en redes sociales, realizan el proyecto ‘BIOcycling América’, una travesía que arrancó en enero del 2016 en la Patagonia argentina y que consiste en llegar a Cartagena en julio de 2019, aunque en marzo del 2017 el proyecto se modificó con un destino final, al plantearse llegar pedaleando a California (EE. UU.).



“Cuando arrancamos en Argentina no sabíamos hablar español, hoy todos lo hacemos y por eso queremos llegar a California también para aprender inglés y llevar nuestro mensaje de que todos podemos hacer una diferencia por un mundo mejor, a través de una movilización sostenible, de la producción orgánica y de un consumo consciente", dijo Sebastien Bellet Grava, quien gracias a la hospitalidad de la familia Jorge Chavez, de Bucaramanga, descansa junto a los suyos después de recorrer 21.000 kilómetros, 8.000 más de lo presupuestado en el proyecto inicial.

'Happy Family BIOcycling’, llegando a Tuquerres-Colombia. Foto: Suministrada

La idea de viajar siempre estuvo en la mente de Sebastien y Alberta, que decidieron cambiar los aviones y los buses por bicicletas, llevando consigo cerca más de 300 kilogramos entre pasajeros, ropa, zapatos, comida y libros.



“Viajamos en forma sencilla, con poca plata y en el camino hemos realizado charlas motivacionales en donde la gente nos colabora en cambio de postales o artesanías que les queda de recuerdo con donaciones sustentando el proyecto”, dijo Bellet.



Durante el recorrido la educación de sus hijas Ángela y Anna no se ha interrumpido, pues ellos les enseñan gramática, matemáticas, geografía, entre otras materias, y ocasionalmente se conectan vía Skype con sus compañeros de escuela en Italia.



“Nosotros hicimos un acuerdo con la institución para que podamos educarlas con unas indicaciones de ellos. Hacemos ‘Worldschooling’, que más que una opción de aprendizaje es una forma de vida porque se viaja aprendiendo”, sostuvo Alberta Spinazzé, quien al principio presentó tendinitis en sus rodillas por el peso de la bicicleta, pero esto ya es un tema superado.

Llegando al municiío de Villa de Leyva Foto: Suministrada

Para esta travesía fue necesario realizar una propuesta a varias empresas con las que se consiguió una parte de la financiación, entre esas la compañía en la que trabajaba Sebastien como obrero.



“Hemos escrito un proyecto en inglés, español e italiano, la idea era recorrer en bicicleta, porque es sustentable, no contamina, si no fuera por la bicicleta sería completamente diferente lo que estamos haciendo. Queremos conocer las realidades de producción y transformación de los alimentos que consumimos como bananos, café y chocolate, que en Italia no se cultivan. Así como somos curiosos, otras personas piensan que los productos nacen en las tiendas, realmente hay mucho trabajo detrás de un producto”, complementó Bellet.



Durante la travesía, la familia ha visitado fábricas de zapatos, ponchos, café, artesanías, todas amigables con el medioambiente. Por ejemplo, la pareja de esposos tienen unos zapatos hechos artesanalmente en Perú.



“Están hechos de llantas gruesas de camiones de la sierra de Perú, los tengo desde hace dos años y poco se han desgastado. Si no fuera por esa fábrica, esas llantas estarían en un basurero. El otro día compramos alpargatas, esto es un ejemplo de lo que hacemos”, afirmó Bellet.

Cruzando El Salar de Uyuni (Bolivia). Foto: Suministrada

La ropa con la que viajan es fabricada por una empresa premiada por ser amigable con el medioambiente, la materia prima es algodón orgánico, “esta ropa tiene un trabajo social, está hecha de material reciclado y con un concepto ético que encaja con lo que estamos haciendo”, dijo.



La meta es de salir del país antes del 7 julio, aspiran encontrar alguien que les apoye con el traslado en barco hasta Panamá. El fin de semana salieron desde Bucaramanga rumbo a Cartagena, su destino inicial, colocando fin a la travesía por la cordillera de los Andes.



“Colombia nos acogió con mucho cariño, aquí nos quedaremos más tiempo que en los otros Países y seguramente un día volveremos”, dijo Alberta.



ÓSCAR ANDRÉS OLARTE CASTRO

EL TIEMPO Bucaramanga @oscarolarte​