La familia del médico – cirujano plástico, Edwin Arrieta Arteaga encontrado desmembrado en una isla de Tailandia pide que no le den pena de muerte al confeso asesino, pero exigen que sea condenado y su reclusión se lleve a cabo en una cárcel de Tailandia, o Colombia.



Darling Arrieta, hermana del médico asesinado, se ha convertido en la vocera de la familia.



Esta mujer está indignada, después de escuchar a Daniel Sancho, el joven de 29 años, quien confesó el atroz homicidio, en Tailandia, decir cosas en contra de su hermano que estarían fuera de contexto.



'Estoy dando la pelea porque se haga

justicia con el caso de mi hermano'

Estoy dando la pelea porque se haga justicia con el caso de mi hermano, porque a quien le dieron muerte no fue a un animal

Su voz se escucha firme, pero habla entre sollozos. Se siente el dolor por la tragedia que enfrentan.



Está acompañada de amigos que no han abandonado a la familia desde que se enteraron de la muerte del médico Edwin Arrieta, quien fue desmembrado por el asesino, quien seria su amante.



“Mi hermano era un excelente hijo, hermano, tío, extraordinario ser humano, noble, servicial, amable, atento, alegre, buen profesional, con muchos sueños y proyectos, el motor y sostén de la familia, desprendido de las cosas materiales, temeroso de Dios”, dice.



Afirma que los señalamientos de Daniel Sancho, quien le dijo a la Policía de Tailandia que era rehén de su hermano son un invento.



"Estoy dando la pelea porque se haga justicia con el caso de mi hermano, porque a quien le dieron muerte no fue a un animal. No creo que alguien sea capaz de coger una cucaracha para irle arrancando las paticas una a una, eso no lo hace nadie", expresó.

Repatriación y justicia

Esta persona es fría, no se siente acongojado, no se ve arrepentido de lo que hizo y además está inventando cosas. Nosotros somos muy creyentes y el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios

Manifestó Darling Arrieta que su familia está pidiendo solamente dos cosas, primero la repatriación de los restos de su hermano y segundo que la justicia prevalezca durante la investigación, para que el castigo sea ejemplar.



“Que este hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, pero que sea en Tailandia, o hasta en Colombia, porque no lo pueden mandar para su casa en España. Mi hermano es la víctima y están tratando de darle un rumbo diferente a todo este horror. Él ya no se puede defender, no le puede refutar lo que está diciendo”.



"Esta persona es fría, no se siente acongojado, no se ve arrepentido de lo que hizo y además está inventando cosas. Nosotros somos muy creyentes y el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios, los humanos no. Él tiene que pagar con cárcel lo que hizo, pero no con pena de muerte", indicó.

No somos mafiosos

Él tiene que pagar con cárcel lo que hizo, pero no con pena de muerte

La familia del médico Edwin Arrieta Arteaga está conformada en la actualidad por sus padres: Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga, además de su hermana, eran dos hijos de padre y madre, además de un hermano de padre, quien se encuentra en el exterior.



Leobaldo Arrieta, de 76 años de edad, ha dedicado toda su vida al arreglo de radios y televisores y Marcela, con la misma edad, pensionada como educadora.



“Somos una familia humilde, trabajadora, que hemos logrado salir adelante gracias precisamente al empuje de nuestros padres, quienes nos dieron una educación”, señaló.



Contó que en España y en el entorno de Daniel Sancho se está comentando que la familia de Edwin Arrieta es peligrosa, porque tienen vínculos con la mafia.



“Quiero aclarar lo que está circulando en los medios españoles, algo que estaría diciendo el abogado de Daniel Sancho, que tienen miedo, porque la familia de Edwin es peligrosa, que somos mafiosos”, dice.



“Yo los invitó a todos, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a que vengan a Lorica, a mi casa y vean a dos señores de 76 años de edad, que en estos momentos parece que tuvieran 86 años, demacrados, acabados por el sufrimiento. Que vengan a Lorica y pregunten quién es nuestra familia y quién era mi hermano”, manifestó.

Sería más duro no saber dónde se encuentran los restos de su hijo después de una muerte tan horrible

Precisó que no es justo que están enlodando el nombre de su hermano y ahora el de su familia.



Dijo además que a la familia les queda esperar que las cenizas de su hermano sean traídas hasta Lorica en Córdoba, para que su madre y su padre tengan un poco de paz cuando sepan que pueden visitarlo en el cementerio.



"Orarle, llorar, llevarle unas flores. Sería más duro no saber dónde se encuentran los restos de su hijo después de una muerte tan horrible. Mi madre pide solamente eso, que le traigan a su hijo para darle cristiana sepultura", anotó.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo