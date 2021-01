Familia de Hernán Giraldo piden que cesen ataques y estigmas

Familiares de Hernán Giraldo Serna, utilizaron las redes sociales para celebrar su regreso al país luego de 13 años de pagar una condena en Estados Unidos y a la vez criticaron el trato que según le vienen dando la prensa, Defensores de Derechos Humanos y las autoridades al ex jefe paramilitar, quien es considerado uno de los asesinos más sanguinarios en la historia de Colombia.



Freddy Giraldo, hijo de Giraldo Serna en su cuenta personal de Facebook dijo que el país y un juez llamado “prensa” viene atacando a su padre olvidándose que en su momento decidió entregarse y someterse a la justicia.

“Señores! Entiendan al Señor Hernán no lo obligaron a entregar sus armas. Él mismo se entregó por el bien de un país que necesita progresar y fue todo a la reconciliación por un mejor país donde el perdón es la mejor arma para el futuro”., indicó en su publicación.



Según Giraldo hijo, los medios de comunicación usan calificativos como ‘El terror, el temible, el monstruo de la Sierra” para referirse a su padre con tal de vender portadas.



Igualmente comparó la desmovilización de Hernán Giraldo con la de las Farc, haciendo referencia en que éste nunca puso condiciones para dejar las armas como si lo hizo el grupo guerrillero que se convertiría posteriormente en un movimiento político con participación en el Congreso de la República.



“No tengo nada en contra de Las Farc, Pero dónde están ellos? Hernán Girado tuvo más masacres que los señores de las Farc?”, añadió.



Otro de los que se pronunció fue Freddy Castillo, ex paramilitar sometido a la ley de Justicia y Paz, quien expresó su cariño, y solidaridad con Hernán Giraldo al que dijo le agradece por haberle criado y sacado adelante luego que la guerrilla del ELN asesinara a sus padres.

Siempre he sido un agradecido con el señor Giraldo, ya que lo único que deseo es que muy pronto quede libre para estar al lado de su familia y gozar los años de vida que Dios le dará FACEBOOK

TWITTER

Al igual que Giraldo hijo, Castillo manifestó que el ex jefe del Bloque Resistencia Tayrona ya le cumplió a la justicia y tiene la certeza que pronto recobrará la libertad a pesar de los ataques que viene recibiendo de los grupos de izquierda de Magdalena.



“Siempre he sido un agradecido con el señor Giraldo, ya que lo único que deseo es que muy pronto quede libre para estar al lado de su familia y gozar los años de vida que Dios le dará”, anotó.



Por otra parte dijo que con la estigmatización y señalamientos que realizan algunos Defensores de Derechos Humanos buscan provocar a los familiares de Hernán Giraldo, con el fin de generar controversia.



“Todos meremos una segunda oportunidad en la vida y a nosotros no deben seguír atacándonos porque somos seres humanos que ya pagamos por nuestros errores”, puntualizó Freddy Castillo, reconocido con el alias de Pinocho.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv