"Edwin Arrieta no merecía morir así", expresó Victoria Jattin, amiga del médico, tras conocer las pruebas que presentó la Policía de Tailandia contra Daniel Sancho para acusarlo de asesinato premeditado. Ante las revelaciones en rueda prensa, familiares del colombiano denuncian que no han recibido apoyo por parte de las autoridades colombianas.

La Policía tailandesa reconstruyó el caso luego de que el joven español confesara el crimen y reiteró que se puede someter a la máxima condena.

"Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte. Si fue premeditado y era algo que se había preparado de antemano, suele ser pena de muerte", expresó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de Tailandia.

El abogado de la familia de Edwin Arrieta afirma que solo tuvieron acceso a las pruebas gracias a la rueda de prensa, pues no han tenido otro contacto con las autoridades.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales

"Esa información no nos llegó de manera oficial a través de Cancillería o Consulado (de Colombia) que es quien debería informarnos. La respuesta que nos dieron fue que no sabían nada de la rueda de prensa, lo que resulta preocupante porque vemos que la investigación avanza a un ritmo distinto en los medios que están accediendo a información que ni siquiera las víctimas tienen", comentó el abogado Miguel González, para el diario local El Heraldo.

González criticó que la Cancillería o el Consulado no les haya brindado respuestas concretas para saber cómo proceder en este caso: "Hemos hablado vía llamada, mensaje de texto, pero vemos que todos los días desde la semana pasada la respuesta es 'estamos viendo, estamos esperando, estamos agotando los canales diplomáticos'".

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Redes sociales

Los allegados de Arrieta espera que las autoridades consulares les colaboren "designando representantes judiciales idóneos que sepan la legislación tailandesa y puedan representar a la familia".

Previamente, la Cancillería colombiana, a través del Consulado en Bangkok, había anunciado que estaba acompañando a los familiares del médico.

"Desde el momento en que el Consulado conoció la situación, se puso a disposición de la familia de la víctima en aras de prestar la asistencia requerida (...) y permanece atento al desarrollo de la investigación realizada por las autoridades tailandesas", dijo en un comunicado cuando se conoció el asesinato del cirujano plástico, de 44 años.

'Que este hombre pague por lo que le hizo': hermana de Edwin Arrieta

Contrario a lo que las autoridades de Tailandia solicitan contra el confeso asesino, la hermana de Edwin Arrieta exigió que pague con cárcel, "pero no con pena de muerte".

"Que sea en Tailandia, o hasta en Colombia, porque no lo pueden mandar para su casa en España. Mi hermano es la víctima y están tratando de darle un rumbo diferente a todo este horror. Él ya no se puede defender, no le puede refutar lo que está diciendo", comentó Darling Arrieta para EL TIEMPO.

Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta. Foto: EFE/ Sandra Márquez

Según contó, esperan recibir las cenizas del médico en Lorica, Córdoba, para que su mamá y papá puedan darle el último adiós.

"Orarle, llorar, llevarle unas flores. Sería más duro no saber dónde se encuentran los restos de su hijo después de una muerte tan horrible. Mi madre pide solamente eso, que le traigan a su hijo para darle cristiana sepultura", añadió.

Por el momento, Daniel Sancho seguirá en prisión hasta que inicie el juicio, del cual no hay fecha exacta. Las autoridades tailandesas cerraron la investigación, por lo que se espera que los restos del colombiano sean entregados a la familia luego de los análisis practicados.

