Faltantes del tercer carril en Bucaramanga quedarán para el 2020

La Gobernación de Santander no cumplirá los compromisos adquiridos con las comunidades de los barrios San Martín y Antonia Santos de Bucaramanga por las afectaciones que les dejó la obra del Tercer Carril, proyecto ejecutado entre el puente de Provenza y la Puerta del Sol. Así lo señaló el secretario de Infraestructura de Santander, Carlos Díaz, quien dijo que las promesas pasarán a manos del próximo gobierno para que las honre.

“Supe de los compromisos, tuve una reunión con las comunidades, visité el barrio, nosotros estamos tratando de que dentro del empalme queden estos compromisos, porque ya estamos agotando el presupuesto, concentrados en la terminación del intercambiador de PQP, Fátima y la Calle 105. Los compromisos que se tienen los voy a dejar, dentro de mi responsabilidad, plasmados en el empalme para que la nueva administración los honre porque vienen de tiempo atrás”, indicó Díaz.



La obra del Tercer Carril se inició en octubre de 2014 en los gobiernos de Richard Aguilar Villa (gobernador) y Luis Francisco Bohórquez Pedraza (alcalde de Bucaramanga) y debía entregarse en diciembre de 2015, sin embargo, tras adiciones en tiempo se estima que se entregue en diciembre de 2019, es decir, cuatro años después de la fecha señalada. El valor inicial del proyecto era de $119.876 millones incluida la interventoría, pero tras adiciones la obra supera los $200.000 millones. Gran parte de los recursos para ejecutar esta obra vial eran de Regalías.

El último adicional que se le hizo al proyecto, en diciembre de 2017, fue de $7.000 millones. Con estos recursos, informó en junio de 2018 el entonces secretario de Infraestructura de Santander y hoy diputado electo por al partido Cambio Radical, Mauricio Mejía Abello, se pavimentarían dos vías (terminadas), se haría la ‘subterranización’ de la red eléctrica (en ejecución), se pondrían en marcha los semáforos detrás de Motoreste (pendiente), se haría una cancha para el barrio Antonia Santos (pendiente), se terminaría la rampa del puente peatonal (terminada), la adecuación de la escultura Guane, y la construcción de un muro sobre la calle 70.



Pero a la fecha unos pocos de esos compromisos se cumplieron, los demás como la pavimentación de las vías del barrio San Martín y la puesta en funcionamiento de los semáforos que están detrás de Motoreste y que permitirían una mejor movilidad para los habitantes del barrio el Diamante, están pendientes y no se sabe si se cumplirán porque según el secretario Carlos Díaz, el contrato se liquidaría en diciembre de este año.

En cuanto a la repavimentación debido al deficiente asfalto y los baches que tiene el Tercer Carril pese a los arreglos que se le hicieron, Díaz precisó que se realizará un comité con el contratista, interventoría y supervisor del proyecto para “mirar la conveniencia o no de la última carpeta de refuerzo que se quería implantar. Hasta la fecha estamos esperando el comportamiento del pavimento que se hizo (...) En nuestro concepto se debería aplicar la nueva carpeta asfáltica, pero estamos esperando por tema de liquidación y de que tengamos los recursos, que serían $900 millones”, dijo Díaz.



Otro de los compromisos que está pendiente es la siembra de 5.908 árboles a cargo de la Alcaldía de Bucaramanga. Estas plantas hacen parte de la compensación forestal que debe hacer la Alcaldía por la tala de 840 árboles para las obras del Tercer Carril. El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) entonces autoridad ambiental, pidió una compensación de 10.574 árboles por la tala pero a la fecha se han sembrado 4.666 en los alrededores de la obra y en un lote del norte de Bucaramanga. Al parecer la Alcaldía ya adelanta la siembra en el norte.

EL TIEMPO hizo un recorrido tanto por el Parque Extremo y el Parque Lineal Quebrada La Iglesia, donde se supone que están sembrados los 4.666 árboles, y en un lote del norte, cerca al barrio Betania, sin embargo, no es evidente que en estos puntos estén todas las plantas. Es más, en el Norte de Bucaramanga los árboles fueron víctima de un incendio, al parecer provocado, y hasta ahora no han sido repuestos.



Otro compromiso que está pendiente es la puesta en funcionamiento de los semáforos instalados detrás del concesionario Motoreste, que les permitirían a los residentes del barrio El Diamante y alrededores salir de manera más rápida a la Autopista para avanzar hacia el norte de Bucaramanga por la Autopista. Este cruce semaforizado que aún no entra en operación, también le permitiría ingresar de manera rápida a quienes vienen del sur y requieren ingresar al barrio El Diamante. Los semáforos están tirados y ni la Gobernación ni la Dirección de Tránsito dan respuesta al respecto.

La Alcaldía de Bucaramanga tampoco honró los acuerdos con la comunidad de la Comuna 9, pues tras demoler el Centro de Salud dijo que lo haría pero pasaron los cuatro años y no lo hizo. Sin embargo, dejará los diseños de lo que sería la Clínica del Sur en Fase III, para que con una inversión de $5.000 millones el nuevo gobierno la haga. Los más de 5.000 árboles pendientes, los está sembrando.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA