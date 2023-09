Los campesinos del corregimiento de Azúcar Buena, en el sur de Valledupar, están preocupados por el futuro de sus cultivos de café. Una cosecha que inicia tradicionalmente en septiembre y finaliza en diciembre.



La razón por la que ‘tambalea’ sus expectativas es la escasez de mano de obra para recoger la producción del grano. Según ellos, la caída del precio frena las perspectivas estimadas por los jornaleros.



Mario Gutiérrez, uno de los campesinos afectados por esta situación, sostiene que antes deambulaban decenas de personas por las zonas cafeteras con la esperanza de ser contratadas. Ahora, pocos se le miden a este tipo de trabajo.

Bajos precios desmotivan a los recolectores

y se ven obligados a buscar otro oficio

Las cosechas de café pergamino, a punto de comercialización en el Cesar, ocupan cerca de 23 mil hectáreas. Foto: Gobernación

las carreteras están en mal estado por cuenta de las lluvias, esto frena no solo las cosechas sino también la comercialización. Sin el campo no hay ciudad, por favor no nos abandonen FACEBOOK

“Anteriormente contrataba 15 personas por finca ya que el kilo de café se estaba pagando a 800 pesos. En este momento, como se bajó los precios del grano, toca pagarlo a 400. Estos precios desmotivan a los recolectores y se ven obligados a buscar otro oficio”, comentó Gutiérrez.



A la baja de estos precios, los lugareños de esta región, les asiste otra preocupación: las precipitaciones que se han registrado en el sector y mal estado de las carreteras. A esto se suma la inseguridad en la zona rural, por lo que no pueden contratar a cualquier persona.



“Estamos pidiendo al alcalde que nos colabore porque las carreteras están en mal estado por cuenta de las lluvias, esto frena no solo las cosechas sino también la comercialización. Sin el campo no hay ciudad, por favor no nos abandonen”, recalcó el campesino.



Las cosechas de café pergamino, que está a punto de comercialización en el Cesar, tiene un estimativo aproximado a 23 mil hectáreas. De esta cifra, hay en producción 20 mil.

Se requieren noventa días para la recolección de este producto

Expertos cafeteros aseguran, que se requieren noventa días para la recolección de este producto, Foto: Alexis Múnera

La escasez de mano de obra para la recolección se presenta en las fincas cafeteras que carecen de tecnificación FACEBOOK

Los municipios donde se concentra esta producción son: Valledupar, Pueblo Bello, El Copey, Manaure, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua, Chiriguaná, Chimichagua, Curumaní, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Rio de Oro, González, San Alberto y San Martin.



Expertos cafeteros aseguran, que se requieren noventa días para la recolección de este producto, por lo tanto, se requeriría de 800 jornaleros por día para esta tarea.



En el caso de Valledupar hay 2.430 hectáreas cultivadas, que equivalen a 2.148 hectáreas productivas. Esto genera aproximadamente, 2.000 empleos indirectos.



“La escasez de mano de obra para la recolección se presenta en las fincas cafeteras que carecen de tecnificación. Por lo tanto, el jornalero requiere de más tiempo para esta tarea, ninguno quiere ir a una zona donde no le va a rendir mucho este oficio”, detalló un cafetero de la región.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar