Las deficiencias en la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado vuelven a ser la principal preocupación de los gremios hoteleros, comercio y turismo de cara a la llegada de la Semana Santa.



Las reservas en los hoteles están disparadas, lo que genera grandes proyecciones y retos para las autoridades.



Se estima que del 10 al 17 de abril lleguen por lo menos unos 150 mil turistas a disfrutar de la playa, ríos, paisajes, cultura, historia y gastronomía que ofrece este destino.



Hoteles preparados, pero sin agua

muchos barrios no están recibiendo el recurso hídrico por la intensa sequía; nuestro temor es que el problema empeore en estas vacaciones y que no podamos cumplirles de forma correcta a los huéspedes FACEBOOK

El panorama debería ser completamente positivo; sin embargo, el desabastecimiento de agua que sufre actualmente la ciudad, así como constantes rebosamientos de las alcantarillas, se convierten en las más grandes amenazas para la temporada turística.



La Asociación de Hoteleros, Cotelco, a través de su presidente en Magdalena, Omar García, aseguró que ya el sector se encuentra totalmente preparado para brindarles a sus huéspedes la mejor experiencia durante su visita.



No obstante, a los hoteleros les inquieta que se agudice el desabastecimiento de agua potable para estos días, cuando la demanda de usuarios, que requieren el servicio, aumenta de forma considerable.



“En estos momentos muchos barrios no están recibiendo el recurso hídrico por la intensa sequía; nuestro temor es que el problema empeore en estas vacaciones y que no podamos cumplirles de forma correcta a los huéspedes”, indicó García.



El representante de los hoteleros dijo que si bien el gremio, para tener disponibilidad permanente de agua, opta muchas veces por abastecerse a través de carrotanques, esta es una opción que les genera mayores gastos.



“Personalmente llevo 15 años en la hotelería formal y en todas las temporadas mientras no se solucione el problema del agua, hemos tenido que seguir apoyándonos con carrotanques, no debería ser así, pero no vemos soluciones de fondo a esta crisis”, explicó Omar García.

Santa Marta depende del turismo en materia económica. Foto: Roger Urieles

Hoteleros piden mejorar la seguridad y la movilidad

y que se evite la invasión del espacio público

El problema de agua, al igual que los constantes rebosamientos de alcantarillas en los sitios turísticos, viene siendo abordado en mesas de trabajos entre los hoteleros y la empresa de servicios públicos en busca de conocer el plan de contingencia que se ejecutará en la Semana Santa.



“Hay unos compromisos por parte de la Essmar que esperamos que se cumplan. Solo de esa manera será posible garantizar otra exitosa temporada de vacaciones”, sostuvo Omar García.



Los hoteleros también han llamado la atención a la Alcaldía y fuerza pública en el sentido de que se adelanten acciones que permitan mejorar la seguridad y la movilidad y se evite la invasión del espacio público.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

