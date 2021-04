Se hicieron pasar por vacunadores y robaron la casa de unos abuelitos

La carnada fue una mujer vestida como enfermera, quien llegó a una residencia del exclusivo sector La Ford de Sincelejo ofreciendo sus servicios como vacunadora. Fue atendida por un anciano, quien cayó en la trampa y junto con su esposa terminaron siendo víctima de los ladrones.



Cuenta el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía en Sucre, que la mujer inicialmente preguntó por el dueño de la casa, a quien le solicitó que le prestara un lapicero y -luego de ganarse la confianza del señor- le pidió que le diera un vaso con agua.

“Para darle el vaso con agua, el dueño de la casa tiene que abrir la puerta y es cuando aparecen tres personas más quienes con arma de fuego intimidan a los residentes para hurtar varios elementos de valor, como computadores portátiles, joyas y dinero en efectivo”, dijo.



(Lea: Estas son las zonas más inseguras de las principales ciudades del país)



Luego de la denuncia, voceros de la Policía Nacional manifestaron que el hurto ascendía aproximadamente a los 5 millones de pesos.

Para darle el vaso con agua, el dueño de la casa tiene que abrir la puerta y es cuando aparecen tres personas más quienes con arma de fuego intimidan a los residentes FACEBOOK

TWITTER

Se estableció que para los ladrones fue fácil planear el modo de ingresar a la residencia y para los dueños de la casa creer que se trataba en verdad de vacunadores contra el covid-19, por la labor que adelantan las EPS en Sincelejo de ir casa a casa aplicando los biológicos.



De la misma manera el trabajo que adelanta la Personería de buscar a los ancianos para que se coloquen la vacuna contra el covid-19.



El coronel Juan Carlos Ramírez señaló sin embargo, que la Secretaría de Salud no tiene a su personal en la calle realizando esta tarea.



(También: Muerto de covid lleva 2 días abandonado en casa de Santa Marta)



Recordó, que no se debe generar confianza con alguien que se acerque hasta las viviendas a ofrecer cualquier servicio, no entregar informaciones y mucho menos abrirles las puertas de las casas.



Funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional analizan las cámaras de seguridad ubicadas en esta zona de Sincelejo, especialmente porque en la calle donde ocurrió el robo tiene ubicada su sede el Grupo Gaula Militar.



“Se analizan las cámaras en todo el barrio para dar con los responsables del robo”, indicó el comandante de la Policía. Personal del Grupo Gaula no se percataron de lo sucedido.

Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo

Lea más noticias de Colombia

-Las causas de los altos contagios de covid-19 en Barranquilla



-Casa a casa en Sincelejo buscan ancianos que no se quieren vacunar