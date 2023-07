Una mafia de tramitadores estaría ofreciendo servicios de cobro de cartera o de deudas atrasadas a proveedores y contratistas de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL) de Valledupar.



La alerta fue lanzada por el agente especial interventor del centro hospitalario, Duver Dicson Vargas Rojas, donde advirtió que agentes inescrupulosos se están presentando como personas externas a la entidad, para adelantar este tipo de cobros.



“Hacemos un llamado a la comunidad para que adelanten todos sus trámites administrativos y jurídicos directamente con la entidad. En este momento el Hospital Rosario Pumarejo de López no tiene contratación, vinculación o ha hecho nexo con ningún tercero para que adelante la gestión de intermediación”, enfatizó Vargas Rojas.



En este sentido, explicó que los tramitadores están cobrando altos honorarios para la gestión de cobros correspondientes a vigencias 2018-2021, garantizando la recuperación de estos recursos en determinados periodos.



Uno de los blancos de este grupo de estafadores, fue un abogado que lleva un proceso jurídico en contra de la entidad por valor de 300 millones de pesos, correspondiente a una reparación directa del hospital, tras una mala atención médica que se presentó en el 2013, que está pendiente de pago.



“Le ofrecieron los servicios como tramitadores de deudas, donde le garantizaron que en menos de 60 días recuperaban este pago. Por el trabajo cobran entre un 20 y 30 por ciento sobre los 300 millones de pesos”, detalló el funcionario.



Otra compra de cartera se presentó con el personal que trabajó anteriormente con el HRPL, vinculados a asociaciones sindicales, a quienes se les debe 18.000 millones de pesos por diversas modalidades de vinculación.



“Los inescrupulosos les indicaron que compraban la cartera con el hospital, pagándoles a ellos el 50 y 60 por ciento de esta deuda”, recalcó el agente especial.

La problemática financiera del Hospital Rosario Pumarejo de López es de vieja data. Los pasivos de vigencias anteriores superan los 70 mil millones de pesos (18 mil millones correspondiente a deudas a trabajadores, 5.000 millones empresas de servicios generales y vigilancia, 15 mil millones a proveedores, 5.000 en servicios públicos y 16.000 por créditos judiciales).



Los tramitadores estarían pescando en río revuelto, luego de la entrega de cheques por parte de la gobernación del Cesar, al gerente del hospital: por valor de 1.433 millones de pesos, correspondiente a 1.336 millones de Población Pobre No Asegurada (PPNA) y 96 millones de servicios y tecnologías no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (NO PBS); y 571 millones, por concepto de partos y cesáreas.



“Ese día anunció que habían solicitado al MinSalud recoger deuda por atención a migrantes venezolanos, que asciende a 31 mil millones de pesos. Es una deuda atrasada que tiene el ministerio con el hospital. A partir de allí escucharon rumores de flujo de recursos y pensaron que es una oportunidad para ofrecer sus inescrupulosos servicios”, resaltó Vargas Rojas.

¿En qué se ha avanzado?

Cabe destacar que el 14 de enero de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa del HRPL, a través del cual tomó posesión de los bienes, haberes y negocios del centro hospitalario, tras evidenciar el incumplimiento del Plan de Mejoramiento que se le había establecido, el cual había que cumplirlo en su totalidad.



Frente a este panorama, Vargas Rojas explicó que la institución no está desarrollando un plan de pagos con las obligaciones judiciales anteriores a la entrada en vigencia de la medida de intervención, y aclaró que no se cuenta con recursos extraordinarios que le permitan ese flujo de recursos para el reconocimiento de dichas acreencias.



“De los dos mil millones de pesos en que se encontraba la venta de servicios (facturación) se pasó a 8.500 millones. Contamos con más de 50 especialidades y subespecialidades operando, que nos han permitido estar a paz y salvo con los trabajadores y proveedores con pagos de vigencia 2022 en adelante. No tenemos recursos para saldar cuentas de vigencias anteriores a esta”, puntualizó el funcionario.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar