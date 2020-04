Falso sacerdote estaría ofreciendo celebración de exequias en Sucre

Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la Diócesis de Sincelejo, alertó a los sucreños sobre un falso sacerdote que está ofreciendo celebración de exequias.



El falso cura no tiene reconocimiento por parte de la Diócesis de Sincelejo.



Se identifica como José Quiroz, y según informaciones se ha presentado en varias capillas, en especial en zonas rurales, en caseríos.



El alto prelado de la iglesia en Sucre, expresó que no conoce al supuesto sacerdote y que por esta razón éste no goza de facultades para celebrar sacramentos.

Indicó además Monseñor Clavijo, que esta persona está contraviniendo las disposiciones episcopales y gubernamentales poniendo en peligro la salud de los feligreses, en esta época en que debe primar el confinamiento y no son permitidas las actividades que impliquen congregaciones, a fin de prevenir la propagación del coronavirus en Sucre.



"Un supuesto sacerdote que dice llamarse José Quiroz se presenta en capillas de algunos caseríos y se ofrece para celebrar exequias. Aclaramos que no sabemos quién es, ni si es sacerdote o no”, señala Monseñor Clavijo.

“Está actuando por cuenta propia y lo hacemos responsable de todo lo que pueda ocurrir como consecuencia de esta actuación arbitraria y, en las actuales circunstancias, peligrosa y claramente atentatoria contra la vida de las personas", precisa el escrito en el que se pronuncia el Obispo de la Diócesis de Sincelejo.



Monseñor José Clavijo, aclaró que hasta tanto las autoridades civiles determinen lo contrario, los templos en todo el departamento de Sucre siguen con sus puertas cerradas.



Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo