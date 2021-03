Denuncian que campesino muerto en operativo no era del clan del Golfo

Dos presuntos miembros del 'clan del Golfo', alias Felipe y Zarco, fueron abatidos por tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina en la zona rural de El Carmen de Bolívar. En el mismo operativo murió el campesino de 82 años de edad, Orlando Meza Fernández y un adolescente resultó herido.



La Armada presentó al labriego como un delincuente más, lo que despertó rechazo en comunidades.



El líder social, Jorge Montes Hernández, coordinador del Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, criticó el operativo indicando que no se trató de ningún enfrentamiento, sino, de un bombardeo y que la situación terminó con la muerte de Orlando Meza Fernández.



(Lo invitamos a leer: El crimen de marino colombiano en asalto a barco en aguas de Venezuela)

Indicó de paso, que se trata de un campesino de la zona, reconocido y no de un miembro más de la estructura al margen de la ley que tenía su centro de operaciones en la zona de Huamanga, corregimiento de San Jacinto, en Bolívar, donde sucedieron los hechos.



"Lamentamos profundamente lo sucedido en el corregimiento de Huamanga, en donde la fuerza pública con un helicóptero bombardeó un caserío, en aras de atacar al 'clan del Golfo' que está pernoctando en el territorio. El desenlace fatal que nos preocupa es la muerte del señor Orlando Meza Fernández, un campesino de 82 años de edad, reconocido por todos los pobladores, nativo de la región", dijo el líder social Jorge Montes.



Precisó, que los habitantes de la comunidad manifiestan, que no hubo enfrentamientos en el lugar, sino, que fueron disparos que se hicieron desde el helicóptero, afectando a las personas que estaban en la vivienda.



(Le puede interesar: Robaron casa de familiares de Jorge Oñate cuando estaban en su sepelio)

En el lugar hallaron importante material de guerra e intendencia entre ellos dos fusiles AK47, municiones, granadas y armas cortas, entre otros. Foto: Armada Nacional

Precisó, que los habitantes de la comunidad manifiestan, que no hubo enfrentamientos en el lugar, sino, que fueron disparos que se hicieron desde el helicóptero, afectando a las personas que estaban en la vivienda.



(Vale la pena leer: 'La justicia prevalecerá': Aníbal Gaviria tras su nueva detención)

Queremos dejar claro como organizaciones del territorio, que conocemos a nuestros campesinos, que el señor Orlando Meza Fernández, no hacía parte de ninguna estructura... FACEBOOK

TWITTER

"Queremos dejar claro como organizaciones del territorio, que conocemos a nuestros campesinos, que el señor Orlando Meza Fernández, no hacía parte de ninguna estructura, él era un campesino de la tercera edad, que ahora su familia llora", indicó Jorge Meza Hernández.



Afirmó, que con estas situaciones se demostraba que no se respeta por parte de la fuerza pública el derecho internacional humanitario y que se genera muerte entre los campesinos, por atacar a estructuras al margen de la ley.



Un menor de edad también resultó herido en el operativo y permanece recluido en el Hospital del Carmen de Bolívar, recuperándose de las heridas recibidas.



(Además: Primer 'careo' de los precandidatos presidenciales en Barranquilla)

En Montes de María denuncian asesinato de Orlando Mesa, un campesino de 82 años, cuando el ejército desde un helicóptero dispara contra el clan del golfo en medio de población civil.



De nuevo grupos armados y el ejército cometen infracciones al DIH que afectan a población civil pic.twitter.com/fFrkjfosNd — ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ ᴘᴇʀᴀғᴀɴ (@leonardonzalez) March 3, 2021

Finalmente solicitó que se esclarezcan los hechos, que no se gesten falsos positivos y que respondan por los hechos donde resultaron afectadas los dos campesinos.



Por su parte el coronel Ever Mejía Giraldo, Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina indicó que la Armada Nacional no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el campesino que murió en el operativo realizado en los Montes de María, porque no tienen claridad sobre esa persona.



‘Sabemos que estaba en el lugar donde desarrollamos la operación, además, el helicóptero entró al lugar en apoyo, no hizo ningún tipo de disparo, ya que quienes los hicieron fueron las tropas en tierra’, explicó el oficial.



Dijo que están haciendo las evaluaciones de lo sucedido y que en ningún momento han mencionado que el señor Orlando Meza sea integrante del grupo armando organizado.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Lo invitamos a leer:

El rastro en Colombia de 'Papillon', el famoso criminal francés

El hijo de reciclador que se convirtió en famoso youtuber de ciencia