Así cayó el falso médico que cobró 240 millones de pesos

En el municipio de Fundación y localidades aledañas hay un sentimiento de rabia e indignación luego de conocer que durante ocho meses la vida de familiares, amigos y conocidos estuvo en manos de un falso médico que contrató el hospital San Rafael para que coordinara la Unidad de Cuidados Intensivos.

Desde septiembre hasta el mes de abril, que Diego Alejandro Posada Orjuela, mantuvo engañados a todos prestando sus servicios en este centro asistencial.



En ese periodo de tiempo muchos enfermos críticos salieron recuperados de la UCI, pero una cantidad mayor no sobrevivió al covid-19 y otras patologías.



Son los parientes y allegados de estos fallecidos que conforman una larga lista, quienes hoy ponen en duda la eficiencia del tratamiento que recibió su paciente.



“Si bien no hay evidencias concretas para culpar directamente a este médico farsante de la muerte de alguien, resulta imposible no pensar en que quizás habrían más posibilidades de sobrevivir de un enfermo grave si la asistencia la habría prestado un profesional de la salud idóneo”, expresó Joaquín Díaz, quien vio morir a un primo y a dos tíos en el hospital de Fundación.



El alcalde del municipio de El Retén, Jorge Serrano, se suma a los testimonios de inconformidad por la irresponsabilidad de las directivas de la ESE San Rafael, de contratar al médico Diego Posada sin verificar la veracidad de los títulos y documentos que presentó.



El mandatario fue otro de los ciudadanos que entregó a las manos del falso médico intensivista a un familiar, su tío Gustavo Casalins, quien aunque no estaba tan delicado cuando ingresó, falleció días después.

“Me sorprende que la gerente de un hospital de tanta importancia como es el San Rafael de Fundación para quienes vivimos en el norte del Magdalena, contrate sin verificar condiciones a personas que asumirán tan grande y delicada responsabilidad” dijo el alcalde de El Retén.



Como estos casos, hay muchos otros que en su momento reclamaron porque recibieron su familiar muerto con el mismo diagnóstico: no soportó los estragos del coronavirus.



Y aunque ya había de cierta manera resignación, al enterarse que quien les dio la noticia del deceso no era un verdadero especialista en la materia, es inevitable que resurja el dolor y llenarse de cuestionamientos.



Ahora exigen una explicación más detallada sobre lo qué pasó y que el hospital le responda por este error que creen pudo costar más de un centenar de vidas.

Las evidencias

“En lo personal voy a entablar acciones legales en contra del hospital de Fundación, la pérdida de mi tío Gustavo es algo irreparable y no hay nada que hacer para devolverle la vida, pero si vale la pena llevar esto hasta las últimas consecuencias en contra de quien sea responsable”, anotó el Alcalde Serrano.



El pasado 8 de abril, una familia entró al hospital de Fundación y sacó en una camilla a la fuerza a su ser querido, cuya muerte se indicó había sido por covid-19.



Los hijos del fallecido identificado como Ramón Quintero, de 58 años, negaban que su padre padeciera del virus y aseguraban lo habían dejado morir en el centro asistencial.



“Mi padre sufría de problemas respiratorios desde hace 14 años y lo teníamos en casa estable. El error fue traerlo al hospital porque ahí lo descuidaron y por eso se murió. Lo querían hacer pasar como muerto de covid y por eso nos lo llevamos de esa manera”, relató su hija Rosa Katerine Quintero.



Las quejas que venía recibiendo el hospital, motivaron a una investigación interna que terminó confirmando que Diego Alejandro Posada Orjuela, quien llegó procedente del interior del país, engañando a directivos, compañeros de trabajo y familiares logró devengar más de 240 millones de pesos durante casi un año de oficio.



El intensivista falso devengaba 90 mil pesos por hora trabajada, lo que en un mes equivale a 30 millones de pesos, un monto estandarizado para los profesionales que laboran en esa área de la salud.



La gerente del hospital de Fundación, Diana Celedón dijo que este dinero cancelado a Posada Orjuela podría ser recuperado por el hospital por medio del proceso judicial que se inició en su contra.



El secretario de Salud Departamental, Julio Salas Burgos, informó que ya fue solicitado al centro asistencial un informe detallado sobre la situación que llevó la contratación del profesional médico, igualmente procesos de auditoría para conocer el manejo clínico que brindó a los pacientes que tuvo a su cargo.



“El caso será reportado a todos los colegios de ética médica de Colombia para que nadie vuelva a burlarse de la buena fe de los servicios de salud”, dijo el funcionario.



Para este jueves 10 de junio, se ha programado una marcha en el municipio de Fundación, donde los familiares de fallecidos y comunidad en general, protestarán en contra del hospital por las irregularidades presentadas en esta contratación.



Cabe indicar que hasta el día de hoy, el paradero del médico Diego Alejandro Posada Orjuela es incierto.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

