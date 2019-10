¡Ojo! Con este falso correo están engañando a los clientes Bancolombia

¡Ayúdenos a compartir esta información! Según reportes de nuestros usuarios, varias personas en el país han recibido un correo electrónico donde se les anuncia una supuesta 'Orden de embargo a su cuenta Bancaria'. El mensaje indica que, para obtener mayor información, se debe acceder a un enlace externo haciendo clic en el texto: "ver mi orden de embargo" y digitando una clave.

Mauricio Botero Wolff, vicepresidente de Servicios Administrativos y Seguridad de Bancolombia, confirmó a las Fake del Face de EL TIEMPO que dicho correo es falso, pues se trata de una suplantación y, por ende, no fue enviado por la compañía.



Si usted hace parte del grupo de personas que recibieron dicha comunicación, es importante que por ningún motivo descargue archivos adjuntos o abra enlaces sospechosos.



En caso de haber ingresado al link incluido en este correo fraudulento desde su computador, ejecute su antivirus en el sistema o, si fue desde un celular, busque a soporte técnico para revisarlo.



Ante dudas sobre alguna comunicación a nombre de su banco, póngase en contacto directo con la empresa antes de accionar. Por ejemplo, Bancolombia le da la opción de reenvíar el mensaje a correosospechoso@bancolombia.com.co y ellos se encargarán de confirmarle si fue enviado por un ciberdelincuente o no.



No pase por alto este tipo de advertencias, ya que en caso de ingresar, y no contar con los requisitos mínimos de seguridad -como lo son un antivirus, antispam, control de descargas, entre otros-, al hacer clic será redireccionado a un sitio web en donde se inicia la descarga de un software malicioso tipo troyano (Malware) que, al darle ejecución, crea una conexión remota fraudulenta, dando control y acceso total (Back door o puerta trasera) al ciberdefraudador.



Estas acciones permiten a los ladrones robar su información personal para poder acceder a sus productos financieros contratados y hurtarle su dinero.



"Las personas están siendo conscientes de que la prevención es la mejor herramienta para evitar ser víctimas de fraude, pues Bancolombia ha recibido un número importante de solicitudes preguntándonos la veracidad del mail. Eso fue muy positivo, ya que significa que las recomendaciones que estamos dando a los clientes para evitar fraudes están siendo efectivas", agregó Wolff.

¿Cómo identificar un correo falto a nombre de su banco?

Estos son algunos consejos de Bancolombia para identificar correos que intentan suplantar sus cuentas:



• Revisar el contenido del mensaje, su redacción y ortografía.

• Validar siempre el tipo de información que le piden -a través del correo de atención al usuario-, como nombres, contraseñas, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y/o fechas de vencimiento.

• Revisar detalladamente el remitente del mensaje, muchas veces los ciberdelincuentes cambian solo una letra del dominio y de esta forma intentan suplantar los mensajes a nombre del banco.

Las ‘Fake del Face, el cazamentiras de EL TIEMPO, va a desmentir una pieza falsa semanalmente. Si quiere hacernos llegar sus cadenas, fotos y audios falsos, haga clic en este enlace: https://wa.me/573143591680



Aclaramos: aquí no se contestan los mensajes, recibimos la información y se desmiente en un artículo semanalmente