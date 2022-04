Este 21 de abril, Confecámaras, la red de Cámaras de Comercio de Colombia, emitió un comunicado en el que afirmó que las entidades apoyan el reciente fallo emitido por la Corte Internacional sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua, y, así mismo, la posición del presidente Iván Duque frente a esta decisión.

Desde el año 2013, se venía llevando a cabo el litigio en el que Nicaragua había acusado a Colombia de violar sus derechos territoriales y marítimos, mediante actividades de pesca e investigación, en el archipiélago de San Andrés, zona donde limitan los dos países.



Ahora, este 21 de abril de 2022, la Corte dio a conocer su decisión judicial en la que se expusieron los puntos en los que el fallo se dio a favor de Colombia y en cuáles, a favor de Nicaragua.



Según declaró públicamente el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, “la Corte le dio la razón en uno de los argumentos más importantes de toda la controversia (...) la Corte no dijo que Colombia haya incumplido el fallo del 2012 (en el que se establecen los límites marítimos de los dos países”.



Esto quiere decir que, según lo expresa la decisión judicial, Nicaragua no presentó pruebas contundentes para demostrar si Colombia había violado o no sus derechos de soberanía mediante operaciones realizadas por la fuerza Armada y permisos de pesca.



Así mismo, también se reconocieron los derechos de libre navegación y pesca de los raizales en estas zonas marítimas.



No obstante, hubo unos puntos en los que el tribunal falló a favor de Nicaragua y se estableció que sí hubo violación de algunos derechos territoriales por parte de Colombia, pero no se imputaron sanciones.



Ante esto, la Corte ordenó a Colombia detener la “interferencia en aguas” nicaragüenses. El presidente Iván Duque se refirió a esta acción en una rueda de prensa y la tomó como un “pequeño regaño” que no intervendría en la soberanía del país.



Declaraciones de Confecámaras

Ante las declaraciones del gobierno nacional, la red de Cámaras de Comercio de Colombia afirmó que respalda la posición del mandatario frente al fallo de la Corte y sus afirmaciones sobre defender la soberanía, la integridad de las Islas y los derechos del país.

En el comunicado también se reiteró que la decisión de la Corte favoreció la preservación del patrimonio cultural y arqueológico presente en el archipiélago. Además, indican que se reconocieron los derechos de los raizales que han tenido históricamente este territorio.



“Atendemos el llamado hecho por el Primer Mandatario a todos los colombianos de estar unidos en esta causa, de defensa de la integridad nacional y de nuestros límites, lo cual no puede obedecer a banderas políticas o ideológicas, sino que es un mandato constitucional”, se lee en el documento.



Adicionalmente, la entidad rescata que “la Zona Contigua que Colombia estableció en el Archipiélago es, en lo fundamental, ajustada al derecho internacional”.



Finalmente, Confecámaras invitó a las naciones competentes en la soberanía del territorio marítimo del Caribe a mantener las negociaciones con respecto a las limitaciones de esta zona, diálogo al que Colombia “siempre ha estado abierta”.



