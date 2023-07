Este jueves, desde La Haya se leyó el fallo de la tercera demanda que puso Nicaragua sobre el mar de San Andrés. En la lectura, señalaron que ese país no tiene derecho más allá de las 200 millas náuticas contadas desde su costa, ni a un área superpuesta con límites de Colombia.



"La Corte, por 13 votos a 4, rechaza la petición de la República de Nicaragua", dijo la jueza Joan E. Donoghue, presidenta del Tribunal de Naciones Unidas.

En este orden de ideas, Colombia también cuenta con varios tratados y acuerdos que le han ayudado a establecer sus límites marítimos y su soberanía sobre esas aguas. Dichos acuerdos de se han firmado con Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana y otro, precisamente, con Nicaragua, firmado en 1928, pero este Estado se esforzó por extender su eliminación marítima.



Ante la decisión de este jueves, Colombia mantiene su soberanía sobre la plataforma continental y los derechos sobre los recursos naturales que se encuentran allí.



Esto detiene la pretensión del régimen de Daniel Ortega, no solo de ampliar su territorio, sino a tener acceso a ricos depósitos de hidrocarburos.



“Solo un pequeño número de Estados han afirmado un derecho a una plataforma continental extendida que invade áreas marítimas dentro de las 200 millas náuticas de otros Estados”, señalaron en la diligencia.

Mapa según el fallo de 2012

Por lo tanto, el mapa que se muestra en el documento del fallo se indica el curso del perímetro marítimo que estableció la Corte en un fallo en 2012. En este, según lo detalló la Cancillería, la Corte decidió enclavar los cayos Quitasueño y Serrana, y les dio un mar territorial completo de 12 millas y le reconoció a San Andrés, Providencia y Santa Catalina plenos derechos de Zona Económica Exclusiva y plataforma continental.



Además, la Corte adoptó una decisión sobre la extensión de las zonas económicas exclusivas que se midieron desde la costa de Nicaragua hasta las 200 millas.



Este es el mapa que muestra La Haya teniendo en cuenta ese fallo:

Así se tendría que dividir el espacio marítimo entre Colombia y Nicaragua según el fallo de 2012. Foto: Corte Penal Internacional

Sin embargo, también se consultó el mapa de la Comisión Colombiana del Océano. Según indican en su sitio web, el espacio marítimo de Colombia corresponde más o menos a un 44,86 por ciento del territorio nacional, que es susceptible de cambios por las áreas marítimas pendientes de delimitación.



Por ejemplo, en el mapa que muestran aún no se enclavan los cayos Quitasueño y Serrana, dado que esto necesita de todo un proceso de elaboración y aprobación de nuevos mapas, que hasta el momento no se tienen.



Este es el mapa:

En el mapa se indica el curso del perímetro marítimo que estableció la Corte en el fallo de 2012. Foto: Comisión Colombiana del Océano

En el documento del fallo también muestran el mapa de las pretensiones de Nicaragua, que quería extenderse más allá de las 200 millas náuticas, una petición que Colombia le había pedido a la Corte rechazar, teniendo en cuenta el derecho internacional.

Las pretensiones de Nicaragua sobre el mar Caribe. Foto: Corte Penal Internacional

Cabe recordar que Colombia es el único país de Sudamérica con costas sobre los dos océanos, además que casi el 50 por ciento del territorio nacional corresponde a áreas marítimas e insulares, que ayudan a determinar la riqueza ambiental, económica y cultural que representan.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

