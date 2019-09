Proyecto Ciudadela Tierra Viva podría quedar nula, según fallo

Un juzgado declaró nula la inclusión de La Aurora como zona de expansión urbana en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales del 2003, una modificación extraordinaria a la norma que se había definido para la ciudad en 2001. En esta vereda está la reserva Río Blanco, donde se adelantaba la construcción de la ciudadela Tierra Viva.

Martha Duque, representante del movimiento Todos somos Río Blanco, dijo que la decisión es un espaldarazo a la lucha ciudadana que emprendieron hace años. “Para nosotros era muy importante que este fallo fuera a favor porque todo lo que dio a luz ese POT también queda sin piso jurídico”.



Aunque el fallo es de primera instancia, Duque aseguró que esta decisión “ratifica que tenemos razón en que hubo muchas fallas técnicas, jurídicas y de la pirámide normativa”.



Con los cambios hechos al uso del suelo de esta zona, se le abrió la puerta a la posibilidad de construir, tal como empezó a hacerlo en 2013 la constructora Felipe Calderón (CFC) y que, a su vez, sería la principal afectada, con esta nulidad.



Carlos Eduardo García, vocero de CFC, indicó que la declaración de suelo de expansión en el 2003 se dio con mucha antelación al proyecto. “Tierra Viva ni siquiera estaba previsto en aquel entonces. Lo cierto es que en el POT 2007 se ratificó La Aurora como suelo de expansión urbana y nosotros comenzamos el proyecto en el 2013”.



“Tierra Viva ni siquiera estaba previsto en aquel entonces. Lo cierto es que en el POT 2007 se ratificó La Aurora como suelo de expansión urbana y nosotros comenzamos la gestión del proyecto en el 2013. El POT vigente (2017) también dejó incluido el plan parcial del proyecto”.



García le indicó a este diario que con esta decisión los demandados son la Alcaldía y el Concejo y que esta constructora no está vinculada.



“Esa línea jurídica podría poner al municipio en riesgo de pagar los 264.000 millones que vale el proyecto (2.220 viviendas de 120 millones cada una). Además, hasta ahora se da por sentado que CFC realizó todos los trámites de manera legal, por lo cual tanto la constructora como los clientes, proveedores, dueños del terreno y bancos estarán en todo derecho de demandar”.



El vocero de CFC, indicó que –según el análisis jurídico inicial- este fallo tendría implicación a partir de declarado, es decir, no aplicaría a decisiones anteriores.



Ante esto, el abogado Alexander Álvarez, quien ha sido coparticipante del movimiento ciudadano Todos Somos Rio Blanco, indicó que será un juez quien lo decida. “El juez decide si tiene efectos retroactivos o a posteriori. Cuando el acto administrativo no se ha consolidado, como en este caso, podría ser una decisión retroactiva”.



Mientras tanto, las partes están a la espera de si habrá o no una apelación al fallo, al que le seguiría un proceso en el Tribunal Administrativo de Caldas.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES​