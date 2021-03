Fallo de juez favorece construcción de colegio de Shakira en Cartagena

El Juzgado Tercero Penal de Cartagena negó la solicitud de Ángel María Carrillo, abogado de la familia Hernández, reclamantes del predio donde se edifica el proyecto Ciudad del Bicentenario.



“De forma categórica, la jueza aseguró que los argumentos usados por los invasores de los predios y su abogado no son claros, que sus pretensiones no tienen fundamento y que las supuestas falsedades en las que, según ellos, habría incurrido la Fundación, no existen”, aseguró Francisco Bernate, abogado de la Fundación Santo Domingo.



El jurista @fbernate explica los alcances del fallo de un juez en Cartagena a favor de la Fundación Santo Domingo que construye el proyecto de interés social Ciudadela Bicentenario y que permitirá que siga adelante el colegio de @shakira @ELTIEMPO @ColombiaET @FiscaliaCol pic.twitter.com/2fwSq2Da2e — John (@PilotodeCometas) March 1, 2021

"Con esta decisión, que se encuentra en firme, se evita la acción malintencionada de frenar la construcción del colegio, que está siendo apoyado por Shakira y que beneficiará a más de mil niños de Villas de Aranjuez", señala la Fundación Santo Domingo en Comunicado de prensa.



El 25 de febrero del año 2014 la cantante, y su fundación Pies Descalzos, inauguraron un megacolegio en el Cerro de la Popa, que hoy alberga a más de 400 niños.



Shakira regresó a Cartagena el 2 de noviembre del 2018, esta vez al barrio Villa de Aranjuez, para clavar el primer ladrillo de un nuevo colegio, pero la obra nunca arrancó por cuenta de este litigio con la familia Hernández, quienes reclaman 171 hectáreas de tierra del predio donde se levanta el macroproyecto de interés social.



Con esta decisión, que se encuentra en firme, se evita la acción malintencionada de frenar la construcción del colegio apoyado por Shakira y que beneficiará a más de mil niños de Villas de Aranjuez

Esta decisión judicial se suma a los fallos emitidos, en los últimos años, por parte de juzgados administrativos, autoridades policivas, jueces y altas cortes, en los que se ha ratificado la legalidad del Macroproyecto de Vivienda de Interés Social más grande del país, Ciudad del Bicentenario.



Desde el año 2012 la Fundación Mario Santo Domingo elevó una demanda penal ante la Fiscalía General de la Nación contra estas personas.



Contra seis integrantes de la familia Hernández, señalados de ser invasores, pesan los delitos de concierto para delinquir, invasión de tierras o edificaciones agravadas, fraude a resolución judicial o administrativa, obtención de documento público falso agravado, fraude procesal, urbanización ilegal y estafa agravada en modalidad de delito en masa.

Cartagena

