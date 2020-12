Falleció 'La Maye', la musa que inspiró a Rafael Escalona

Marina Arzuaga Mejía, más conocida como 'La Maye', la mujer que jugó un papel preponderante en la sensibilidad creativa del maestro Rafael Escalona, falleció en la tarde de este martes en Valledupar.



Su deceso se produjo luego de padecer durante varias semanas problemas pulmonares.



“Tenía problemas respiratorios, complicaciones renales”, aseguró Franklin Martínez, un amigo cercano de la familia Escalona.



Marina Arzuaga tenía 92 años de edad, estuvo casada durante varios años con el fallecido compositor vallenato Rafael Escalona, de cuya unión nacieron seis hijos: Juan José, Ada Luz, Rafael, Rosa María, Margarita y Perla.



'La Maye' hizo parte de la obra musical de Escalona, muchos la consideraron la musa idílica, del maestro ya que las letras que salían de él, se apropiaron de su naturaleza y del romance que los mantuvo unidos durante varios años.



"Tú sabes mi maye como me duele/ Que yo me vaya y tú te quedes/ Lo que no quiero es verte celosa/ Lo que no quiero es verte llorar "

Marina Arzuaga Mejía, centro, más conocida como “La Maye”,archivo familiar de Perla Escalona Foto: archivo particular

“Definitivamente escalona la inmortalizó con sus versos y canciones, como tantos otros personajes que también inspiraron a este folclor”, dijo Martínez.



Hasta el momento se desconoce la iglesia donde se realizarán sus exequias.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar