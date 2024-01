Tragedia en Cesar: bebé de 2 años falleció ahogado al caer por accidente en una piscina

La comunidad del barrio Las Flores, ubicado en el corregimiento de La Loma de Calenturas, municipio de El Paso (Cesar), se llenó de una profunda tristeza al enterarse de la tragedia que se llevó la vida de un bebé de 2 años de edad.



Según información de medios locales, el menor habría caído por error en una piscina de la finca en la que se encontraba con sus hermanos y su mamá.



Debido a que nadie se percató en el instante, el pequeño falleció ahogado.



La madre del bebé de 2 años relató a las autoridades que ella dejó a su hijo menor con sus hermanos de 3 y 5 años jugando en el patio de la vivienda, mientras ella se encontraba en la cocina preparando los alimentos, por lo que no pudo estar pendiente de lo que pasaba.

​Fue entonces cuando de manera inesperada el menor cayó por accidente a la piscina mientras nadie lo vigilaba. En consecuencia, no se pudo brindarle ayuda en ese momento al niño.



Unos minutos después llegó la abuela materna del pequeño, quien al entrar a la vivienda se percató de que su nieto menor no estaba allí para recibirla, así que empezó a buscar al niño con ayuda de otros familiares en todos los rincones de la propiedad ubicada en La Loma.

Después de la exhaustiva búsqueda, encontraron al niño flotando en el agua, por lo que lo llevaron en el menor tiempo posible a un centro asistencial.



Sin embargo, ya era muy tarde, pues cuando el menor llegó por atención médica, le informaron a la familia que ya estaba sin signos vitales, un hecho que consternó a toda la comunidad del corregimiento.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargó de realizar la inspección técnica al cuerpo del menor, el cual fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del infante.



Las autoridades instan a los padres y cuidadores a extremar las medidas de seguridad en propiedades con piscinas para evitar tragedias similares en el futuro.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

