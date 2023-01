Una niña de 11 años de edad, enferma con dengue grave, murió, al parecer, en una ambulancia, cuando era trasladada desde el hospital de San Marcos, en la región del San Jorge sucreño, hasta la clínica Niño Jesús de Sincelejo.



De acuerdo con la denuncia que hizo el padre de la niña, Francisco Alberto Álvarez, se trataría de un presunto caso de negligencia médica, porque al parecer en el hospital de San Marcos no le habrían prestado la atención adecuada.



(Además: Municipio productor de gas en La Guajira lleva 5 días sin servicio por protesta)

Pidió investigación

Que se investigue al Hospital de San Marcos porque la niña llegó a las diez de la noche y había que llamarlos para que la atendieran, me respondían que no era nada, que tenía las plaquetas bajas FACEBOOK

TWITTER

El padre de la menor solicitó a las autoridades de salud departamental que se inicie una investigación para conocer con veracidad lo sucedido.



“Quiero que se investigue directamente al Hospital de San Marcos, porque la niña llegó desde las diez de la noche y había que llamarlos para que la atendieran, les dije varias veces y me respondían que no era nada, que tenía las plaquetas bajas”, dijo.



Contó además que su hija convulsionó varias veces y que al parecer sólo hasta cuando la vieron grave fue remitida a una clínica en Sincelejo.



“No quiero que la muerte de mi hija quede impune. Ella se encontraba en mal estado y solamente hasta en horas de la mañana fue cuando la atendieron, porque estaba complicada y la remitieron porque sabían que ya no podían hacer nada con ella. Lamentablemente falleció”, afirmo el señor Francisco Álvarez.



(Le puede interesar: En un mes se restablecerá el tránsito en la Panamericana: ministro de Transporte)



Dijo el padre que el informe de los médicos señala que en el camino le había dado un paro cardíaco.



“Cuando llegó la ambulancia a Sincelejo le dijeron a la mamá que ya no había nada que hacer, que había fallecido. Voy a tomar acciones legales y llegaré hasta las últimas consecuencias en contra de los funcionarios del hospital de San Marcos”, señaló.



“Este es el famoso paseo de la muerte, lamentablemente y da tristeza que esto siga pasando aquí en Sucre. Sé que nada me la va a devolver, pero no quiero que a otra persona le suceda lo mismo y que se haga justicia”, precisó.

Recibió las atenciones

La Secretaría de Salud Municipal está al frente de la investigación para determinar si fue una muerte por dengue y el otro es el de una niña de 10 años, habitante del corregimiento de La Negra FACEBOOK

TWITTER

Funcionarios del Hospital de San Marcos dijeron que le habían ofrecido a la niña las atenciones requeridas para estos casos y que ante la situación fue remitida a Sincelejo.



Por su parte el secretario de salud de Sucre, Rodrigo Fortich Abisambra, informó que en San Marcos se llevará a cabo un comité de vigilancia para investigar lo sucedido y que posteriormente se entregará una información al respecto.



El coordinador de la dirección de enfermedades producidas por vectores de la Secretaría de Salud Departamental, Laciar Corrales informó que se investiga la muerte de dos menores de edad, quienes al parecer fallecieron enfermos con dengue grave en Sincelejo y Sampués.



(Vale la pena leer: Niño de tres años fue impactado en un ojo en medio de atraco en Valledupar)



“Uno de los casos es el barrio Santa Cecilia de Sincelejo. La Secretaría de Salud Municipal está al frente de la investigación para determinar si fue una muerte por dengue y el otro es el de una niña de 10 años, habitante del corregimiento de La Negra, zona rural de Sampués”, dijo el funcionario.



Anotó que investigan en los centros de salud donde fue atendida la niña, porque de acuerdo con sus familiares fue llevada para su revisión.

Cerca de 5.000 casos

Según explicó el funcionario, el 2022 cerró con 4.872 casos de dengue y los municipios que mayormente aportaron pacientes por esta enfermedad fueron Sincelejo, Tolú, Corozal, Sampués y Coveñas.



Así mismo informó que de acuerdo con el boletín epidemiológico de dengue, a la semana 52, del 31 de diciembre pasado, se informó que 118 casos fueron dengue grave y el año cerró con cuatro casos letales confirmados, ocurridos en los municipios de Corozal, Coveñas, Morroa y Sincé.



“Estamos preocupados, desde el Departamento estamos analizando los datos y evidenciamos que cerramos el 2022 con más de 4.800 casos repartidos en todo Sucre. Con preocupación observamos también que finalizando el 2022 e iniciando el 2023 hubo dos muertes que hasta la fecha se están estudiando para determinar si en realidad ocurrieron como consecuencia del padecimiento de dengue”, afirmó Corrales Aldana.



(Le puede interesar: Mascotas tras el derrumbe, la otra cara del drama en Rosas, Cauca)



Indicó que en los primeros días del año 2023 que corresponde a la semana epidemiológica número dos, se han registrado 61 casos de dengue.



“De estos, Corozal ha aportado 35, Ovejas 17 y San Marcos 9, por lo que desde el programa de ETV departamental se convocó a los alcaldes y secretarios de Salud municipales a una reunión el próximo 7 de febrero en la sede de la Secretaría de Salud departamental, con el propósito de planificar las acciones tendientes a combatir el dengue”, dijo.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo