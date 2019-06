Fallas geológicas amenazan a municipios de la cordillera en el Quindío

No es un secreto que varias fallas geológicas atraviesan la cordillera Central, justo donde se establecieron varias poblaciones del Quindío. Sin embargo en las últimas semanas se ha generado preocupación por una falla que estaría generando riesgo en un tramo de la vía entre Río Verde y el municipio de Pijao, según lo advirtió el secretario de Infraestructura del departamento, Juan Antonio Osorio.

Pese a las declaraciones del secretario de Infraestructura, algunos habitantes de Pijao consideran que estás fallas han estado desde la creación del municipio y han convivido con ellas sin problemas. “Nosotros hemos logrado mucho, la gente ve una alternativa de turismo sostenible en Pijao pero si seguimos generando este tipo de informaciones tan secas, se puede perder todo el trabajo que se ha hecho en el municipio. No quiero desmentir al señor secretario Juan Antonio Osorio, pero es una problemática que tenemos desde hace 117 años, no es algo nuevo”, dijo Giovanny López Giraldo, funcionario de la Alcaldía de Pijao.



“La bioingeniería de suelos puede solucionar nuestro caso, como al Cairo, Valle, que lo tenían que reubicar en 1998 y el ingeniero experto en suelos Horacio Rivera hizo el trabajo en la montaña, que ahora está estable e impidió que reubicaran esta población, y también en unos taludes en Palestina, Caldas. Este sistema es amigable con el medio ambiente, es más económico y no se usa nada de cemento “, señaló Cristina Flórez, propietaria de una tienda de variedades en el municipio.



Algunos han llegado a decir que el municipio, considerado el primer Pueblo sin prisa de Latinoamérica, debería ser reubicado, sin embargo los pobladores no consideran esta opción, pues ni siquiera se conocen los resultados de los estudios contratados por la Gobernación del Quindío sobre esta montaña que amenaza la vía de acceso principal al casco urbano de Pijao. Estos estudios estarían listos el próximo 27 de junio.



El procurador delegado de Tierras, Diego Trujillo, señaló que “falta mucho estudio de manejo de aguas y ambiental, para corregir por dónde están nuestros caminos. Esas vías no tuvieron planificación sino que fueron marcadas por nuestros arrieros con sus mulas por eso hoy en día la ingeniería tiene un reto muy interesante de intervenir estos territorios pero la obligación es de nuestros administradores de lo público. Nuestras acciones se han enfocado en las cárcavas de Pijao”.



No obstante, esta no sería la única falla en la zona, pues el alcalde de Génova, Andrés Campuzano Castro, señaló que también se está presentando riesgo en dos veredas de su municipio.



“Génova y como todos estos municipios de la cordillera están ubicados en la cresta de la cordillera Central, geográficamente en ladera, entonces el invierno nos pega duro, en este momento tenemos dos fallas importantes, una en la vereda Río Gris –San Juan donde ya se nos fue la banca y tenemos citados a los geólogos de la autoridad ambiental e ingenieros de gestión del riesgo departamental para determinar la situación. Y la otra falla es en San Juan Alto tenemos una familia que estaba en riesgo pero ya evacuaron la zona”.



Varios geólogos han explicado en repetidas ocasiones que el Quindío es atravesado por múltiples fallas geológicas.



Por su parte, Guillermo Andrés Valencia, alcalde de Córdoba, señaló que “no tenemos riesgos en la vía por fallas geológicas, pero sí por el aumento de vehículos generado a su vez por el daño en la carretera a Pijao. Y en el sector rural sí estamos haciendo inversiones por el tema de las fallas, que nos generan derrumbes”.



