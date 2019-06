Fallas en el aeropuerto Palonegro preocupan a empresarios

El colapso que sufrió el Aeropuerto Internacional Palonegro que presta sus servicios a Bucaramanga por fallas en las comunicaciones, despertó una preocupación en los gremios de la región, pues centenares de viajeros perdieron sus conexiones y planes turísticos en el inicio del fin de semana que era un puente festivo.

Según el reporte de la Aeronáutica Civil, la dificultad que llevó a frenar el sábado pasado todas las operaciones desde y hacia Bucaramanga, y a cancelar 14 vuelos, se generó en las comunicaciones, pues la torre de control no tenía forma de establecer contacto con los pilotos de las aeronaves, lo que se convierte en un riesgo para la seguridad de los vuelos y los pasajeros.



El inconveniente se solucionó al final de la tarde del sábado, ya cuando la mayoría de los viajeros habían perdido conexiones dentro y fuera del país.



Sobre esta situación el vicepresidente de Desarrollo e Inversión Regional de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), Juan Carlos Rincón Liévano, señaló que queda la incertidumbre de cuáles “son los planes de contingencia que tiene el concesionario (Aeropuertos del Oriente) y la Aerocivil, porque es preocupante que independientemente de la magnitud de la falla y su origen, quede paralizada y desconecta la ciudad y no se advierta de un plan de contingencia ante una situación como esta”.

Rincón Liévano criticó que ante la falla en las comunicaciones no se vio un plan de contingencia y “no hubo mayor reacción por parte del aeropuerto” y los que se perjudicaron fueron los usuarios.



Para el miembro de la CCB lo ocurrido el pasado sábado debe dejar una lección al Concesionario y la Aerocivil “porque como región no podemos vernos sometidos a quedar por fuera de la red aeroportuaria del país”.



La dificultad en el Palonegro también puso de presente la falta de la doble calzada entre Bucaramanga y Bogotá, pues en estos momentos dicha vía mantiene un alto tráfico y solo está en servicio una calzada bidireccional con problemas de hundimientos y daños en la calzada que retrasan el viaje.



Para Rincón Liévano esta alternativa es casi impensable para llegar rápido a la capital del país, y señaló que el Gobierno Nacional canceló el proyecto de doble calzada a Bogotá.

¿Qué dice un piloto?

EL TIEMPO conversó con un piloto, con 8 años de experiencia y 1.600 horas de vuelo, sobre lo ocurrido en el Palonegro.



Para él la decisión que tomó la Aerocivil de cancelar las operaciones fue acertada, porque el hecho de no tener comunicaciones es catalogado como una emergencia.



“Nosotros debemos tener el control del espacio aéreo en 10 millas a la redonda, y si no hay servicio de comunicación no podemos proceder a una aproximación (llegada de aeronave) porque hay servicios en tierra, ubicación de aeronaves y sin la comunicación es imposible hacerlo porque puede ocurrir un accidente”, dijo el piloto.



El aviador agregó que las comunicaciones les permiten a los pilotos ubicarse, conocer las condiciones climáticas, saber si hay o no peligro aviar a la hora de la aproximación, incursiones en pista, entre otras circunstancias, razones más que suficientes para detener la operación.

El piloto dijo que lo que ocurrió es una situación atípica, aunque en sus años de experiencia la ha vivido varias veces, agregando que dicha falla es algo que no se puede certificar que no va a pasar.



“Si hay fallas en una frecuencia, nosotros la podemos cambiar a una frecuencia de aeródromo no tripulado y seguir en comunicación con la torre de control para buscar una pista alterna, pero si no hay comunicación, es imposible operar”, concluyó.



LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/Bucaramanga