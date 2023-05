La situación se agrava en la vereda El Cerro de La Cruz, zona rural de Puerto Escondido (Córdoba), por la forma acelerada como se abre la tierra en dirección a la zona poblada, a raíz del sismo que afectó a la región el pasado 24 de mayo.



De acuerdo con el testimonio de los habitantes de la vereda, y dueños de fincas de la zona, donde el fenómeno natural se presenta, las grietas continúan su recorrido y están próxima a llegar a la Institución Educativa de la población, por lo que hubo que suspender clases.



"La tierra cruje y parece que un río de lodo pasara por debajo", dice un habitante.



(Además: Minas antipersona siguen cobrando vidas en el país: conozca las regiones más afectadas)

Hay 40 hectáreas afectadas

CRUJE LA TIERRA Y SE

ACTIVAN BOCAS DEL

VOLCÁN DE LODO EN

PUERTO ESCONDIDO



Así se observa el movimiento de las bocas del volcán de lodo ubicado en Puerto Escondido (Córdoba), donde la tierra se abrió y las grietas van rumbo a la zona urbana. pic.twitter.com/0L4vtZ0tQ6 — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) May 30, 2023

Hemos decidido suspender las clases para evitar que los niños estén aglomerados en las Instituciones que pueden resultar afectadas por el fenómeno y los estudiantes no terminen perjudicados FACEBOOK

TWITTER

La alcaldesa de Puerto Escondido, Heidy Torres Becerra, informó que 1.300 estudiantes se perjudican con la medida, pero para las autoridades la prioridad es el bienestar de las comunidades y en este caso de los alumnos.



"Hemos decidido suspender las clases para evitar que los niños estén aglomerados en las Instituciones que pueden resultar afectadas por el fenómeno y los estudiantes no terminen perjudicados", dijo la funcionaria.



De acuerdo con funcionarios de la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -CVS-, se estableció que en total son 40 las hectáreas que sufren los embates de la naturaleza y lo más delicado es que en el lugar no se pueden utilizar maquinarias para trabajar y buscar una solución.



(También: Mochamp’: la historia del colombiano que asciende a la élite mundial del Golf Adaptado)



"Con el evento sísmico se produjo una licuefacción del suelo y pasa de manera rápida de un estado sólido, a una especie de plástico, maleable, como si fuera una masa, similar a una arcilla, lo que da inestabilidad al lugar en zona de laderas. Esto podría ocasionar una remoción activa", precisó Albeiro Arrieta, subdirector de gestión ambiental de la CVS.

Un río de lodo

Jaime Vélez, habitante de la región, dueño de una finca donde las grietas recorren cerca de dos hectáreas dice que la tierra cruje y que se siente como si un río de lodo corriera por debajo.



"Aquí en este momento la situación tiende a agravarse, porque ahora que cayó una lluvia, las grietas se volvieron más grandes, más profundas. Se siente además un fuerte olor a gas y como un río de lodo que va hacia la parte baja, al casco urbano y el temor es que se pueda originar una avalancha de lodo y piedra", indicó.



(Le puede interesar: Puente festivo sangriento en Sucre: van siete personas asesinadas)



Señaló que en total en la zona se encuentran afectadas cerca de 130 familias, todos habitantes de la vereda Santa Cruz, quienes pasan las noches por fuera de sus viviendas.

Pérdida de tierras, cultivos y animales

Los campesinos de la región afectada cuentan que además de perder la tierra que se abre a sus pasos, se suman los cultivos y animales desaparecidos en lo profundo de los huecos.



Osmi Ruíz es uno de ellos y dice que vive un drama total con la tierra afectada, porque ahora no tiene dónde cultivar y lo poco que pudo cosechar no hay cómo sacarlo para la venta.



"Estoy muy triste, he perdido dos hectáreas de tierras de las cuatro que tengo, las vacas se hundieron en las grietas y desaparecieron, no tenemos vías, no hay luz, estamos sin comunicación y necesitamos sacar los productos", señaló.



(Le puede interesar: Video: profe costeño, furioso porque les dio respuestas a alumnos e igual perdieron)



La alcaldesa ha pedido la presencia de funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y del Instituto de Geología para buscar una solución a la problemática.



Familias ubicadas en fincas informaron sobre una alerta que se originó desde la una de la madrugada y se ordenó el desalojo de varios sectores en el área urbana.

Denunciaron que no hay vehículos para transportar a las familias y que están a la espera de los funcionarios de Gestión de Riesgos.

Más noticias en EL TIEMPO

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo