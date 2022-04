Durante la actividad de volanteo que realizaba en la ciudad de Riohacha, el candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo tuvo que pedir dinero prestado para comprar un agua de coco para refrescar su sed.



Sucedió la noche del pasado viernes, mientras caminaba junto con su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo, un grupo de amigos y seguidores la zona del malecón, sobre la avenida primera.



(Además: Una mano biónica y 20 proyectos más de tecnología hechos en Bolívar)



Fajardo, al ver el vendedor se le acercó y lo saludó "¡Mucho gusto! ¿tiene coco todavía?". Acto seguido volteo a preguntarle a su equipo "¿Alguien tiene plata que me preste pues para comprarme un coco?". En seguida, salieron los voluntarios a pagar los cinco mil pesos.

En #Riohacha el candidato @sergio_fajardo detiene su actividad de volanteo en el malecón de la calle primera, para tomarse una agua de coco para calmar su sed, pero antes le tocó pedir prestado dinero a sus acompañantes #FajardoPresidente #LaVueltaAlCaribe pic.twitter.com/pt68Jkybh8 — Eliana Mejía Ospino (@elianamejiao) April 30, 2022

El candidato realizó actividades de volanteo

Todos somos Luis Díaz, todos somos wayú, lo vemos y a mí se nos aguan los ojos cuando lo veo vestido con ese uniforme del Liverpool y yo lo veo chiquitico, que se enfrenta a esos grandotes... FACEBOOK

TWITTER

Al tomar un sorbo de agua de coco el candidato dijo “lo necesitaba” y siguió disfrutando la bebida mientras le decía al vendedor “después me explica cómo le entra el agua a esto. Los que tengan plata compren”, sus seguidores soltaron la risa.



Enseguida el vendedor les ofreció los cinco últimos cocos que le quedaban en 20 mil pesos, haciéndoles un descuento. Mientras Fajardo le bromeaba diciéndole que le hiciera un descuento porque le devolvía la pulpa.



(También: Mr. Black confirma la muerte de su hijo: "Contigo murió una parte de mí")



Aquí, el candidato realizó actividades de volanteo, y participó de un encuentro de liderazgos regionales que reunió a representantes de las fuerzas políticas de diferentes zonas del departamento.

Se compromete a culminar la represa del Ranchería

le garantizamos a La Guajira que esas obras las terminamos y que no se pierde un peso acá FACEBOOK

TWITTER

Fajardo aseguró que los problemas de La Guajira siguen siendo los mismos de los últimos 12 años, en los que ha estado haciendo campaña, ocupando los últimos puestos en pobreza y educación, sin agua y con corrupción.



Se compromete a realizar lo que no se ha hecho, entre eso culminar la represa del río Ranchería “le garantizamos a La Guajira que esas obras las terminamos y que no se pierde un peso acá”.



También, se comprometió a garantizar que se emplee a personal de la región en todos los procesos de desarrollo que se vaya a realizar asociados con la agricultura, la transición energética y el turismo, entre otros.



(Vale la pena leer: Primero de mayo en Cartagena: así es la ruta autorizada para las marchas)



Asegura que lo único que se escucha de La Guajira es a Luis Díaz, una figura que es muy importante en Colombia, del resto todo es corrupción y sin agua.



“Todos somos Luis Díaz hoy, todos somos wayú, lo vemos y a mí se nos aguan los ojos cuando lo veo vestido con ese uniforme del Liverpool y yo lo veo chiquitico, que se enfrenta a esos grandotes y es figura, no habla inglés, se metió a uno de los mejores equipos del mundo y está como si nada, como una expresión del talento nuestro”, sostuvo.

Se refirió a sus encuentros con Rodolfo Hernández

Nosotros vamos por el centro para arriba, ni costado, ni otra campaña, yo he hablado con Rodolfo, hemos conversado, tenemos una buena relación nos encontramos en el tema de la lucha contra corrupción FACEBOOK

TWITTER

También habló de sus encuentros con el candidato Rodolfo Hernández, señalando que es un personaje distinto a él en su forma de actuar, pensar y de hablar.



“Nosotros vamos por el centro para arriba, ni costado, ni otra campaña, yo he hablado con Rodolfo, hemos conversado, tenemos una buena relación nos encontramos en el tema de la lucha contra corrupción”, dijo.



(Le puede interesar: Indignación en Valledupar: se robaron legendario acordeón de 'Juancho' Rois)



Indicó que sigue trabajando en cambiar la política para llegar al poder de otra manera, para cambiar la sociedad y generar riqueza y hacer de la educación y el conocimiento el motor de la transformación, “vamos a ver qué pasa con el ingeniero, tenemos conversaciones y ya veremos”, puntualizó.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

Un osito de anteojos es el nuevo embajador del Zoo de Barranquilla

La amenaza de casas en ruinas del Centro Histórico de Cartagena