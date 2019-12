Desmantelan fábrica clandestina que adulteraba licores en Manizales

En el barrio San Joaquín de Manizales, zona céntrica de la capital, fue allanada una vivienda donde funcionaba una fábrica clandestina de adulteración de licores. En el operativo, adelantado por las autoridades el miércoles en la noche, se encontraron botellas y cajas de diferentes licores, además de una máquina casera para desprender las tapas.

En el operativo fueron incautadas 40 cajas de cartón, 24 botellas de 375 mililitros vacías y 37 botellas de ron y aguardiente ya listas para distribuir. Además, 6.000 tapas y cuellos de botellas, seis canecas para el proceso de adulteración de licor, recipientes con colorantes y mezclas de alcohol y agua.

“Se encontró que fabricaban aguardiente, ron, wiski y brandy de diferentes marcas. Además de un máquina rústica con la que quitaban las tapas de las botellas y después las ponían de nuevo para que parecieran legales”, señaló el jefe de Unidad de Rentas departamentales, William Vasco Corrales.



Vasco añadió que se viene trabajando en denuncias de la comunidad sobre la proliferación de estos productos, los cuales estarían siendo comercializados -sobre todo- por Internet.



“Se ofrecen a precios demasiado asequibles, entre 10.000 y 15.000 (pesos), lo que es el primer indicio de que no son legales. Nuestra invitación es a que compren y consuman en lugares reconocidos”, precisó Vasco.



Entre tanto, el secretario de Hacienda de Caldas, Luis Alexander Pineda, manifestó que es posible que ese tipo de productos ya estén en el mercado.



“No lo descartamos, pero queremos que la comunidad sepa que hacemos presencia diaria con ingenieros con laboratorio portátil para garantizar que estas bebidas no lleguen a la mano de los ciudadanos”, mencionó Pineda.



El funcionario también informó que, en lo que va del mes, no hay reporte de personas intoxicadas con estos productos.



Por su parte, la Policía Metropolitana notificó que fue capturado un hombre de 37 años y que se tiene en investigación a otras personas que estarían involucradas.



Las autoridades le recuerdan a los consumidores que tanto los licores diferentes a los producidos por la Industria Licorera de Caldas, como los fabricados por ella, traen una estampilla de material plástico que es reactiva al calor y que, al desfijarla, deja una marca pegajosa en la botella, característica con la que –usualmente- no cuentan los adulterados.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES