Atención: liberan a reconocido empresario que estaba secuestrado en Norte de Santander

Fabián Arias, un empresario que vive en Bucaramanga, fue liberado en norte de Santander.



Se conoció la primera foto en donde se ve que está junto a miembros de la defensoría del pueblo.

38 días secuestrado lleva Fabian Arias.

Fabián, fue plageado en Ocaña cuando visitaba a su familia el pasado 1 de octubre.



Su esposa, Ana Milena de La Peña, fue contundente en sus redes sociales al pedirle al gobierno que intermedieran para su liberación.



"Volver la vida, volver a vivir , gracias por toda su gestión, estaré con mi familia", dijo Fabián entre lágrimas y alegría por su liberación.



Su padre Jorge Arias, quien estaba con él, dijo que fue liberado en zona del Catatumbo y estarán en casa compartiendo y celebrando la vida de su hijo y su liberación. Y agregó que Fabián está bien de salud, pero se hará chequeos médicos.

Fabián Arias con la comisión que lo acompaña en su regreso a la libertad. Foto: Defensoría del Pueblo

Desde el 2 de octubre su familia nortesantandereana sufrió un calvario por el rapto de Fabian Camilo Arias, un empresario de 34 años, que vive en Bucaramanga, pero fue privado de su libertad en Ocaña.



Sujetos lo subieron a una camioneta forzadamente y se lo llevaron. Desde ese día la incertidumbre creció en la familia, ya que ningún grupo al margen de la ley u otra banda se había comunicado para darles señales de vida o pedir alguna extorsión, sin embargo, negociadores de la paz con el Eln confirmaron que este grupo fue quien raptó a Fabián.



Guerrilleros del Eln tenían secuestrado a Fabián Arias. Foto: Daniel Muñoz / AFP

"Él salió a correr la camioneta y lo estaban esperando tres hombres que lo esperaban desde por la mañana, esto es un secuestro extorsivo, me imagino, no hubo amenazas para él, yo tuve amenazas extorsivas, se denominaron el Eln", dijo Jorge Arias, papá de la víctima.



Fabián Camilo es administrador de empresas agropecuaria y actualmente es gerente de una empresa familiar que está en Bucaramanga y Ocaña, Norte de Santander. Entidad que es creada desde hace 28 años.



El joven de 34 años está casado y tiene dos hijos, en Bucaramanga. Su padre contó que se alegró con la liberación del papá Luis Díaz, porque existe una esperanza. Sin embargo, pide al gobierno que miren a las familias que están sufriendo la ausencia e incertidumbre de no saber nada.

