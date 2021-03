El hijo de reciclador que se convirtió en famoso youtuber de ciencia

Faber David Burgos Sarmiento no hace videos ridiculizando a otras personas, tampoco tiene contenido con retos como lanzarse huevos o rellenar con jabón paletas para entregárselas a habitantes de calle.

En octubre del 2020, este 'youtuber' e 'influencer' le dio la vuelta al mundo cuando envió una cámara (GoPro) a la estratósfera logrando captar espectaculares imágenes de la tierra.



No obstante, Faber señala que sus videos en los que realiza desde experimentos sencillos y complejos, hasta consejos para reparar las ventanas de su vehículo con agua caliente, gozan de cierto reconocimiento a nivel internacional.



La cuenta de Facebook de este bogotano de 28 años tiene 1’023.192 de ‘me gusta’ y casi 7 millones de seguidores. En ella, habla de todo lo que lo apasiona, pero siempre con el enfoque que nació en 2017: ciencia. Además, su canal de Youtube cuenta con 282.000 suscriptores.



También es profesional en lenguas modernas de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales y asegura que su vida no ha sido fácil, por lo que continúa luchando para que la ciencia tenga el apoyo que se merece.



Desde su apartamento en Mosquera (Cundinamarca) habla sobre sus inicios y lo que espera a futuro de las redes sociales.



¿Cómo empieza la idea del canal?



Yo empecé con el tema en 2017, y desde un principio dije que quería que mi contenido les dejara algo en la mente a las personas, enseñar mis pasiones. Me sentía capaz de explicar esos temas.



Pasó mientras empezaba mi carrera en lenguas modernas, que al final también me resultó muy útil para comunicar todo lo que quería.



Desde el 2011 empecé a trabajar en el tema del marketing digital, promocionaba marcas a través de mi cuenta en Facebook, pero ese proyecto fue perdiendo fuerza hasta que en el 2007 me contactaron de esta red social para que empezara a generar contenido, no me dijeron sobre qué, solo que lo creara por un año. Y me dediqué a lo que más me gustaba.

¿Por qué lenguas modernas y no algo relacionado con la ciencia?



En ese entonces yo tenía que aferrarme a lo que tuvieran en el bolsillo mis papás. En el colegio creía que era bueno en idiomas o humanidades, por eso me incliné por las lenguas modernas. Hubiera querido ser piloto de avión o algo mucho más a fin a un astronauta, pero aunque uno lo quiera mucho tiene que poner los pies en la tierra, eso en Colombia es casi un requisito.



Mucha gente en Colombia tiene ese problema, que al elegir una carrera tiene que adecuarse a sus posibilidades o entrar a una pública, si tiene suerte. Por eso, muchos solo estudian, si pueden, lo que les toca.



Durante un tiempo de mi niñez mi familia, por temas económicos, tuvo que dedicarse al reciclaje, por eso el tema del dinero no sobraba y nos teníamos que rebuscar la vida de alguna forma.

Imagen de la infancia de Faber junto a su familia dedicándose al reciclaje. Foto: Cortesía: Faber Burgos

¿Cómo lo marcó esa etapa de su vida en la que su familia dependía del reciclaje?



Vivía en un contexto complejo, yo tenía unos 12 años, y por cosas de la vida tuvimos que depender de este trabajo para mantenernos. Mi papá (Fray Samuel Burgos) tenía un camión de acarreos y en él transportábamos el reciclaje.



Más o menos desde entonces es que empieza toda esta curiosidad, a la casa llegábamos con muchas enciclopedias, libros y demás, entonces se fue formando este amor por lo desconocido.



Los últimos 15 años de mi vida los viví en el barrio Tintalá, fue una etapa muy compleja, pero importante. Una vez, en ese apartamento, una bala perdida entró por el techo y quedó al lado de un espejo que teníamos ahí, menos mal que no había nadie cerca.



En medio de todo éramos felices. Había comida y techo. Mi cama fue un planchón de madera hasta el año pasado que me mudé a Mosquera. Siempre hemos sido muy unidos como familia, siempre hemos creído que esa es la solución a los problemas. Lo único que le hace falta a una familia para ser feliz es la unión.



Hoy mi papá continúa con los acarreos y mi mamá (Clara Sarmiento) es ama de casa.

¿Qué lo motivó a fijarse en trabajar con redes sociales?



En el 2007 pasa algo importante y es que llega mi papá con un computador reciclado y una CPU regalada. Por fin tuvimos acceso a un computador en la casa. Ese mismo año nos regalan la primera conexión de dos megabites, lentísimo, pero pude seguir reforzando por ese medio lo que ya había leído en las enciclopedias que leía desde pequeño. El mundo se expandió cuando conocí las computadoras.



Desde mi época como universitario empecé a fijarme en el potencial de las redes sociales, por eso empecé a trabajar con marcas en Facebook, fui el community manager de algunas empresas pero en el 2017, básicamente, me quedé desempleado porque fue perdiendo fuerza ese mercado.



Aún no sé si fue suerte, un milagro, o lo que sea, pero me contactaron de Facebook y entonces me dieron esa oportunidad hasta el 2018, pero cuando terminó esa propuesta quise seguir y me mantengo, mientras me alcance para pagar recibos, lo puedo seguir haciendo porque me apasiona hablar de esto.

¿Tuvo otros sueños aparte del trabajo en redes sociales?



En décimo grado tuve una banda musical, creíamos que era el camino pero por ahí no fue. Yo era el baterista, sé algo de guitarra y muy poco de piano pero hubo un gusto musical que no se explotó.



Al salir del colegio la pregunta de siempre: ‘qué haré con mi vida’. Un año antes de entrar a lenguas modernas tuve la oportunidad de salir en televisión como extra en ‘A Mano Limpia’ y ‘El Man es Germán’, fue una faceta artística. Siempre quise ser un actor, pero no tuve algo bueno.



Entré a mi carrera y quise aprender de las redes sociales porque el mundo avanzaba y crecía mucho, uno tiene la oportunidad de conectarse con el mundo. Pero me fue útil, porque también en la academia tuve más claro el panorama de cómo comunicar a la gente los contenidos, transmitirlos de una mejor forma.

¿Cómo se prepara para realizar estos videos? ¿Alguien lo asesora?



Los primeros videos que hice fueron sobre astronomía. Hablaba sobre cómo es la tierra, el sistema solar, cuánto dura la órbita de la Tierra y por qué, cómo se interpreta el tiempo en diferentes planetas, a qué huelen… información que la misma Nasa hace pública y a la que todo el mundo puede acceder.



Hay mucho material en páginas especializadas, no son experimentos nuevos. Esos que hago los han hecho en varias escuelas de Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los primeros que hice fue el de la combinación de Mentos y Coca Cola, y explicar a qué se debe la reacción, lo que pasa es que hago esos mismos experimentos pero siempre cuidando que sean bien claros y con otra forma de contarlos.



Muchos profesores me dicen por la calle que gracias a mis videos han podido llegar mejor a sus estudiantes, hacer sus clases más llamativas. Eso sí, quiero aclarar, los profesores son lo mejor que este país tenga. Necesitan mejores salarios y también se necesitan más profesores, pero me gusta pensar que esto es una herramienta para ellos en sus clases.

¿Su familia lo ayuda en la elaboración de los videos?



Claro, mi equipo de trabajo está conformado por Daniel Burgos, mi hermano mayor, quien es técnico en línea de aviones y helicópteros; Julio Esteban Burgos, mi hermano menor, quien va a estudiar diseño industrial, y por mi pareja, Sonia Marcela López, que es ingeniera química.



Es mi equipo y siempre me ayudan, también se debe un poco a que en estos momentos se encuentran sin un empleo por la falta de oportunidades, pues en este país es así, pero ellos en la medida de su tiempo me colaboran mucho para la realización y el desarrollo de mis videos.

¿Qué es lo más difícil de esta labor?



La parte compleja está en conseguir los materiales, hay unos que les toma salir una semana, pero es importante contar con tiempo.



Una anécdota del globo meteorológico: ya se había sido hecho en otros lugares y aquí en Colombia, así que no se trataba de enviar un globo y una cámara y listo. Quise coger esas experiencias para que esto quedara en la memoria de la gente, que la gente sienta amor por su planeta, por lo que están viendo, que hasta puedan llorar por el contenido.



En total, tardé unos cinco meses con ese trabajo. Una vez que tenía la idea, que me la dieron mis seguidores, empecé a buscar la información y la empresa encárguela.com fue la única que se animó a ayudarme. En febrero del 2020 empezamos a hacer eso, cuando lo tuvimos todo fue bastante tiempo que esperamos los permisos de la Aeronáutica y el proceso fueron varios días más.



Desde que empezó la pandemia, he visto bastantes problemas para conseguir los materiales, salir a la calle con miedo, a veces toca ir a buscar químicas, eso ha sido complejo.



En contraste, tuve suerte con los permisos de la Aeronáutica gracias a la pandemia. Es cierto, como casi no pasaban aviones por las restricciones fue más sencillo que me dieran ese aval.



Finalmente, todo salió bien y se pudo hacer algo que me dio algo más de reconocimiento nacional, porque la verdad es que tengo un poco más de reconocimiento a nivel internacional, me escriben de muchas partes.



Fue un proceso de edición de 48 horas. Me inspiré en ‘Interestellar’, en la narrativa, quise hacer una mini película en 13 minutos y llegar al corazón de la gente.



Es el video aficionado con más visitas en el mundo después del de una persona que se lanzó desde la estratósfera en paracaídas para Red Bull. Se hizo algo importante, estoy casi seguro de que en reacciones a nivel mundial, es el video que más tiene.



Se logró algo importante, único, más allá de todo, se confirma que es el hecho de cómo se contó la historia lo que realmente le gustó a la gente.

¿Cómo le va con los apoyos a su canal?



El apoyo de marcas ha sido poco, los temas de ciencia no es que los apoyen mucho, a pesar de que mis videos los ven mucho. Son cosas a las que uno se adecua, uno va aprendiendo en el camino.



Yo quería hablarle a la gente de lo que me gustaba, pero no sabía cuándo iba a tener esa oportunidad.



Como es algo que me apasiona, mientras me ayude con los recibos de la casa es suficiente. Siempre quise hablar de pasiones y de gustos. En Facebook me doy cuenta que soy, hasta ahora, el canal, a nivel ciencia, que más seguidores tiene a nivel Latinoamérica.

¿Nunca consideró otro tipo de contenidos?



Yo miraba a otros influenciadores y me preguntaba si tenía que hacer comedia o cosas que no le dejen nada a la gente. Pensé que los experimentos no iban a tener relevancia y la verdad ha sido grato ver cómo crece la comunidad y la popularidad en mis videos.



Claro, hay otros tipos de contenido que no le hacen daño a nadie, en algunos casos, pero definitivamente creo que estas plataformas es mejor usarlas para enseñar, que la gente tenga acceso a contenidos educativos mucho mejor explicados.

¿Cree que la labor del influenciador es efímera?



El tema de los ‘influencers’ en Colombia lo veo complejo. Yo pienso que para la gente reírse es importante y tenemos derecho, pero siempre he pensado que también tenemos el deber de aprender.



Hay canales de ciencia en Colombia, profesores, profesionales en determinadas áreas, que no tienen mucha atención, porque se le da más relevancia al contenido jocoso que al educativo, creo que los medios deberían darle más representación a este tipo de contenido. Porque estoy seguro que hay muchísimos, pero no cuentan con mucha visibilidad. Merecen la misma atención.



Pero, si uno analiza a nivel mundial, en menos de 20 años esto puede ser un trabajo importante a futuro. Por ejemplo los ‘gamers’, creo que es algo que va a durar mucho tiempo porque la gente está más conectada. Reemplazar esto es difícil, le veo bastante tiempo. Apostaría mucho por la industria ‘gamer’.



Va a ser un trabajo serio en el futuro como otras profesiones, la industria digital está desarrollándose mucho. En el 2030 muchos trabajos no van a existir.



¿Se prepara para ese futuro?



Claro, en estos momentos he realizado cinco cursos a distancia en universidades como Harvard, MIT, la universidad de Kioto (Japón) y en el Instituto Smithsoniano. Es algo muy lindo y una forma económica de acceder a educación certificada.



Sin embargo, aunque vivo de los videos, sueño con poder vivir de una industria física, más adelante, para no depender solo de esto, porque uno no sabe.



¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes colombianos?



Sueño con un país en el que los jóvenes tengan la oportunidad, no solo de salud digna, sino que los universitarios tengan la oportunidad de ser lo que quieran ser. Gratuita, pública y de calidad. No hay cosa más chévere en la vida que uno hacer lo que quiere ser en la vida. Hemos perdido material humano y necesitamos eso urgente.



También considero que son importantes las oportunidades laborales, la fuga de cerebros que estamos teniendo es impresionante porque Colombia no ofrece posibilidades laborales.



Si hay educación, salud y trabajo, yo pienso que este país cambia. Apostar por eso, porque con el globo mi mensaje fue ese, acá hay recursos, sí, pero se debe apostar por que este país cambie.



Colombia se está quedando sin jóvenes por la falta de apoyo. Es algo inminente…

