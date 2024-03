Madre clama por permisos para tratamiento de niño con extraña enfermedad huérfana

A sus 8 meses de edad, el pequeño Luis Guillermo Correa fue diagnosticado con Menkes, un trastorno grave del metabolismo del cobre que no permite la correcta distribución del metal en diferentes tejidos del organismo y que es considerada como una enfermedad ultra rara.



Aunque este padecimiento aún no tiene cura, sus familiares descubrieron una clínica que está realizando un tratamiento experimental en España.

Meyerlin Castro, madre del menor que ya tiene 3 años, logró contactarse con el hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, y después de un tiempo y tras ver el estado del pequeño, los especialistas españoles decidieron donar el medicamento experimental.



Pero ahora la lucha es para que el Ministerio de Salud de Colombia y el Invima aprueben el ingreso de ese tratamiento al país.



“Hace dos meses que se radicaron estos formularios y no han dado respuesta. Mi hijo ha estado hospitalizado. Toqué puertas buscando una clínica que se hiciera cargo de la aplicación y encontré una en Medellín, pero aún no tenemos el registro de Invima. Ante la condición de salud de mi hijo el médico de España decidió mandarme el medicamento con permiso, mas no registro de Invima pero el centro médico se negó a suministrarlo”, contó Castro.

Meyerlin Castro, madre del menor que ya tiene 3 años, logró contactarse con la clínica en España, y decidieron brindarle el medicamento experimental. Foto: Suministrada

Luego de que una clínica aceptó suministrar el medicamento instauraron varios recursos legales contra el Invima, Ministerio de Salud, Presidencia de la República, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades “pero aún no hay respuesta y seguimos trabajando en los requisitos que solicita Invima para que cuanto antes se pueda suministrar el medicamento”.



Añadió que “la medicación es muy eficiente, son más graves los síntomas de la misma enfermedad. Vamos a contar con los 20 mejores especialistas del mundo quienes van a estar de la mano de nosotros mientras se hace el protocolo de aplicación y contamos con el apoyo del genetista dirigiendo desde Barcelona”, dijo la madre del menor.



En todo el proceso de búsqueda de un medicamento para su hijo, Castro se contactó con Carolina López, directora de la Fundación Menkes Colombia y quien es la madre de Santiago, el primer menor diagnosticado con esta enfermedad en el país.



Aunque su pequeño falleció en 2021 en Armenia, López sentó un precedente en la lucha contra esta enfermedad al lograr que la EPS Sanitas consiguiera la fórmula magistral del Histidinato de Cobre en España y lo fabricara en Colombia exclusivamente para su hijo y para otros menores a los que les detectaran la enfermedad.

Castro se contactó con Carolina López, directora de la Fundación Menkes Colombia y quien es la madre de Santiago, el primer menor diagnosticado con esta enfermedad en el país, quien falleció en 2021. Foto: Archivo particular

“Hemos apoyado el caso de Luis Guillermo para que tuviera acceso al medicamento Histidinato de Cobre, que es un tratamiento paliativo para niños con Menkes. Se le hizo acompañamiento psicosocial y jurídico hasta que supimos que en España están haciendo un estudio para una posible cura. Ahora la petición que hacemos es que nos apoyen en el proceso y que el Gobierno se manifieste y el medicamento pueda llegar a Luis Guillermo y puedan salvarle la vida”, afirmó López.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO