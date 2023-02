Una familia denuncia que fue víctima de desplazamiento interno en Cartagena. Los cuatro integrantes del grupo familiar deben dormir en las calles de esta ciudad porque, además de su casa, perdieron prácticamente todo.

La denuncia la hizo Aníbal José Acosta Arias, quien contó que en compañía de su pareja y sus dos hijastros llegaron a la capital del departamento de Bolívar hace tres años, huyendo de la violencia en el municipio de Caucasia (Antioquia).

Acosta relató que con su familia se asentaron en el barrio Albornoz y después en el cabildo indígena de Membrillal, que está ubicado en la zona industrial de la ciudad amurallada.



Pero cuando creyeron que no serían nuevamente víctimas de grupos armados al margen de la ley, según Acosta fueron extorsionados por un grupo de extranjeros para poder permanecer en el lugar.



“Desde allá me desplazaron unos venezolanos, me amenazaron a muerte por extorsión de 200 mil pesos y me tiraron con una motosierra a mis hijos y a mí me partieron la casa donde estábamos”, aseguró este hombre que se ha ganado la vida como campesino.



Según él, el grupo de extranjeros se ha apoderado del cabildo y extorsiona a las familias amenazándolas con desplazarlas sino pagan determinadas sumas de dinero.



Acosta puso en conocimiento de la Alcaldía, la Policía Metropolitana y la Fiscalía esta situación y esperar que se tomen medidas en contra del presunto grupo de extorsionistas.



