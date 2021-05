Extraña muerte de líder de mujeres en Chaparral, Tolima

Desnuda y con signos de violencia fue hallada Cecilia Valderrama Gómez, 48 años, una reconocida líder en la vereda El Escobal, corregimiento Las Hermosas, sector a 5 horas en carro de la zona urbana del municipio de Chaparral, Tolima.

Aunque no presentaba heridas de arma blanca ni de fuego en el cuerpo, su muerte es un misterio por lo que las autoridades se desplazaron a esa región del sur del Tolima para esclarecer estos hechos que enlutan a la comunidad.



Esta líder, madre de 4 hijos, dirigía desde hace varios años la Asociación de Mujeres de la vereda El Escobal, Asmues, zona donde residía junto a su esposo.



(Le puede interesar: Líder social que iba a ser secuestrado corrió por su vida y logró huir)



En la zona del cañón de Las Hermosas es conocida como emprendedora ya que sacó adelante proyectos de construcción de vivienda de la mano de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, con recursos del Banco Agrario, así como proyectos de cultivo de cafés especiales y apicultura en procesamiento de miel que era comercializada para beneficio de la asociación que presidía.



“Era una gran líder, carismática, de perfil bajo, que gestionó ayudas para la asociación compuesta por 11 mujeres de condición humilde”, dijeron habitantes de Chaparral.



“No fue a la escuela pero tenía un corazón grande y de servicio a las mujeres”, dijeron allegados y agregaron que “su pasión fue la agricultura, así como el cultivo de café, flores y la cría de gallinas”.



Habitantes de esta zona señalaron que la mujer salió de su casa el martes anterior a las 6 de la tarde con la intención de esperar un vehículo procedente de la zona urbana de Chaparral pues le llevaban una encomienda.



Sin embargo, no se volvió a tener noticia de su paradero pues no regresó a su casa ni se volvieron a tener noticias de la suerte que había corrido.



Familiares y campesinos de Las Hermosas activaron su búsqueda en pequeños grupos recorriendo veredas y caseríos pero no fue posible localizarla y se indicó que vestía pantalón negro, blusa y chaqueta color café.



Su cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles anterior y de acuerdo con las informaciones se cree que habría sido víctima de una agresión sexual pero esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.



Quienes la conocieron dijeron que “es muy extraña su muerte pues no tenía amenazas, era una mujer de paz, de conciliación, su lema era servir a los demás”.



“Estamos tristes y confundidos”, dijeron campesinos de Chaparral, quienes la describieron como una “mujer de corazón grande”.





FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

TOLIMA