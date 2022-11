Daniel Vega Lobo, estudiante de noveno semestre de Derecho, en la Fundación Universitaria del Área Andina Valledupar, y sobrino del representante a la Cámara Eliécer Salazar, está desaparecido.



El joven de 22 años de edad desapareció cuando se movilizaba en su vehículo con placas GJP-281 desde Valledupar a San Diego (Cesar).



Lo último que conocen sus familiares es que el universitario salió de su residencia a las 6 p. m. del pasado miércoles, para prestar un servicio de transporte particular en su vehículo a unas personas, de las cuales se desconoce su identidad.



Familiares no han recibido

información sobre el paradero del joven

“En sus ratos libres hace carreras particulares en su carro. Lo único que sabemos es que salió de Valledupar a San Diego, desde entonces no se ha reportado. Hemos llamado repetidas veces a su teléfono y no contesta. Su vehículo tampoco aparece”, comentó Julio Vega Lobo, hermano del joven desaparecido.



Hasta el momento sus familiares no han recibido información sobre el paradero del joven.



El coronel Luis León, comandante de Policía del Cesar, detalló que ningún grupo delictivo se ha pronunciado frente al caso, tampoco han exigido ninguna recompensa económica.



“Le estamos dando un tratamiento de manera articulada con el Grupo Gaula, Sijín y Fiscalía. Hasta ahora no hay indicios de que se trate de un secuestro. Ya hemos estado en contacto con los familiares y personas cercanas al joven, para establecer su paradero”, recalcó el coronel.

Los cesarenses están consternados ya que el pasado 25 de octubre se registró un hecho similar con la extraña desaparición del reconocido ganadero y comerciante de este departamento, Javier Dayán García Maya, cuyo paradero es desconocido.



Su vehículo fue abandonado en la vía Los Tupes, jurisdicción de San Diego. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita establecer su paradero.



“La investigación está en reserva, continuamos con un despliegue de operativos en la región para localizar a estas personas desaparecidas. Estamos a la espera de los resultados”, dijo una fuente de la policía.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar