'Se hará justicia cuando pague la condena en Barranquilla': padre de Nancy Mestre

Este viernes 1 de marzo el Gobierno de Brasil autorizó mediante un comunicado la extradición del barranquillero Jaime Saade Cormane, el hombre condenado por el asesinato de Nancy Mestre en enero de 1994.



Pasaron tres décadas desde que el atroz crimen se cometió aquella madrugada de Año Nuevo de 1994; durante esos treinta años su padre, Martín Mestre, luchó incansablemente por lograr llevar al prófugo ante la justicia colombiana y hoy puede decir que está un paso mas cerca de lograrlo.



(También: Embajada de Colombia en Brasil confirma extradición de Jaime Saade)



El padre de la joven que fue asesinada a sus 18 años en los noventa habló sobre lo que significa este nuevo paso para la justicia colombiana, y lo que viene ahora.

En una entrevista con Noticias Caracol, Martín Mestre comentó que la extradición de Saade es un logro que se ha podido alcanzar gracias a la incansable búsqueda durante todos estos años.



(Además: Juzgado de Barranquilla dice que acatará condiciones de Brasil para extraditar a Saade)



"Yo creo que se ha cumplido a cabalidad. Lo buscamos, lo encontramos y lo vamos a traer. Se va a hacer justicia en el momento en que (Jaime Saade) esté pagando la condena en Barranquilla", afirmó el padre de Nancy a este medio.

Facebook Twitter Linkedin

La joven fue asesinada la madrugada del 1° de enero de 1994 Foto: Suministrado

Espero que (la extradición) sea lo más pronto posible FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, Martín Mestre agradeció la ayuda que ha recibido por parte del Gobierno Nacional.



"El señor embajador Guillermo Rivera fue quien nos comunicó que habían aprobado la extradición. Hemos tenido mucho apoyo. Es un trámite que es de país a país y espero que sea lo más pronto posible. Pienso que lo van a traer vía Bogotá y luego lo pondrán a órden del juzgado de Barranquilla", recalcó Martín.



(Le puede interesar: El pedido urgente para evitar que Jaime Saade quede libre por asesinato de Nancy Mestre)

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Saade asesinó a Nancy Mestre el primero de enero del 1994. Foto: EL TIEMPO

El padre de la joven asesinada en 1994 en Barranquilla, espera que pronto el Gobierno Nacional traiga a Saade ante la justicia colombiana para que sea juzgado y condenado por el crimen cometido hace tres décadas.

"La satisfacción de que va a responder por un delito que hizo en Barranquilla, se va a hacer justicia, va a pagar su condena como debe ser", concluyó el padre de Nancy Mestre en la entrevista de Noticias Caracol.

Facebook Twitter Linkedin

En una decisión histórica, la Corte de Brasil accedió a revisar el caso y aprobó la extradición de Saade. Foto: Archivo Particular

Asimismo, en la entrevista concedida a este medio, el padre de Nancy Mestre recordó cómo sucedió la tragedia que enlutó a Barranquilla y al país entero aquel 1 de enero de 1994.



"Eso fue primero una tarde feliz; pero cuando llegué a mi casa y nos percatamos de que no había vuelto, salimos a buscarla. Llegamos a la clínica, vimos la situación de cómo estaba, con el disparo en la cabeza. Nos dijeron que se había suicidado, cosa que se demostró que fue mentira", cuenta el barranquillero.



"Llevábamos nueve días en la clínica cuando, por fuerza del destino, falleció, Fue el último día en la sala de Cuidado Intensivo; nos dijeron que ya iba a ser el momento. No pudimos estar con ella por la cantidad de equipos que tenía y la cabeza cubierta, le sobamos la manito, le cantamos, hicimos oraciones para ayudarla. La ayudamos a morir y la entregamos a Dios", recuerda Martín.



Por último, Martín Mestre aprovechó para enviar un mensaje a aquellas personas que atraviesan por una situación similar.



"Jamas desfallecer, la justicia sí cumple y hay que estar detrás de ella muchas veces. Lo importante es no desfallecer y estar pendiente; no esperar a que ellos hagan todo sino colaborar con la justicia", concluye Martín Mestre.

Juzgado de Barranquilla dice que acatará condiciones de Brasil

Antes de confirmarse su extradición este viernes, en un oficio de tres páginas firmado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, ese despacho responde a una solicitud urgente que envió la justicia brasileña para evitar que Jaime Saade, condenado a más de 20 años de cárcel por el asesinato de la joven Nancy Mestre en enero de 1994, quede en libertad.

Facebook Twitter Linkedin

La joven fue asesinada la madrugada del 1° de enero de 1994 Foto: Suministrado

El juzgado de ejecución de penas le pide al Ministerio de Justicia que por su intermedio se responda a la justicia brasileña que Colombia acatará las condiciones.



"Lo primero sea indicar que, con relación al trámite de extradición del señor Jaime Enrique Saade Cormane, este despacho en providencia de fecha 27 de noviembre de 2023, comunicó al Ministerio de Justicia el sometimiento a las condiciones impuestas por la República Federativa de Brasil, para que se cumpliera el traslado del condenado a este estado", se lee en el oficio.

Luego, el juzgado recuerda que desde el 28 de diciembre de 1938 hay un tratado de extradición suscrito con Brasil que está vigente, "esto conduce, indudablemente, a la conclusión que existe un compromiso internacional y que, como operadores de justicia, en colaboración armónica con los órganos del poder ejecutivo, debemos unir esfuerzos para cumplirlo".

En ese sentido, el juzgado señala que acata lo solicitado por Brasil sobre las garantías solicitadas para la extradición, en lo concerniente a la "aceptación de las condiciones computar el tiempo de prisión derivado del proceso de extradición para fines de detracción de la pena que será conminada al nombrado, y lo relativo a la ejecución la pena relacionada al crimen de violación".

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO