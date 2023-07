Las extorsiones cometidas por el Clan del Golfo y las lluvias de los últimos meses dejan sin vías clave a los departamentos de Córdoba y Sucre.



En el caso de Córdoba, las vías de varios municipios ubicados en el Bajo Sinú han sufrido por las constantes extorsiones del Clan del Golfo. Es el caso de Lorica, Momil, San Pelayo, Cotorra, San Antero, Purísima, San Bernardo del Viento y Moñitos.

Cobran extorsiones para permitir que

obras de trascendencia avancen

Vías en mal estado. Foto: archivo particular

En municipios del Bajo Sinú, Córdoba- las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, sub estructura 'Javier Yepes Cantero', bajo el mando inicialmente de alias 'Fabián', cabecilla militar de esta organización al margen de la ley- cobran extorsiones para permitir que obras de trascendencia avancen.



Alias 'Fabián' fue capturado en el año 2021 y enviado a la cárcel. Es entonces cuando entra en escena su compañera sentimental, alias 'Analía', quien era la encargada de presionar a los contratistas y de realizar los cobros.



Entre las obras que impidió que se ejecutaran en estos pueblos de Córdoba está la placa huella en el corregimiento de Trementino, zona rural de Momil, vía que le permitiría a los campesinos poder sacar sus productos hacia los mercados de la Costa Caribe en general.

Obra por $45 mil millones

COMUNIDADES, EN MEDIO

DEL BARRO EN SUCRE



Las constantes lluvias dejan sin vías a los pueblos de Sucre, como en este caso, donde la comunicación entre los municipios de Sampués y Sincelejo se hace casi imposible desde los corregimientos, donde el barro es la constante. pic.twitter.com/0nU396WQth — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) July 10, 2023

Alias Fabián realizaba cobros de extorsiones a contratistas del Consorcio BCM encargado de terminar la vía entre los municipios de Lorica -San Bernardo del Viento - Moñitos, en el corredor turístico.



La obra no ha sido terminada por culpa de las extorsiones y finalmente el contrato fue devuelto al Instituto Nacional de Vías -Invías-.



Hoy, la vía es un caos total, los accidentes ocurren casi a diario, los vehículos se dañan y las familias ubicadas a los lados de la 'carretera' se enferman por la cantidad de polvo que envuelve sus viviendas.



Las comunidades no saben cuándo y cómo podrá ser terminada esta vía por las exigencias que hacen las AGC para dejar continuar los trabajos.



Las autoridades tampoco hacen mucho para impulsar su continuidad.



Alias 'Analía' fue perseguida a Barranquilla y luego a Bogotá, donde ahora fue capturada en un operativo de la Policía de Córdoba.

Las lluvias

El fenómeno del niño no ha llegado por los departamentos de Sucre y parte de Córdoba. Por el contrario, las lluvias se incrementan cada día más haciendo colapsar las vías para impedir el libre transitar de las comunidades.



La situación se presenta en las regiones de La Mojana, el San Jorge, los Montes de María, el centro del Departamento y hasta en el Golfo de Morrosquillo.



En La Mojana las inundaciones van acompañadas del mal estado de los carreteables.

"Lo poco que quedan de ellos. Los niños no van al colegio, los campesinos sufren, se pierden los cultivos al no poder transportarlos", dicen sus habitantes.



En el corregimiento de Segovia, en la zona rural de Sampués, los carros se quedan pegados en el barro, la comunicación con Sincelejo se pierde y quienes trabajan en la ciudad capital hacen 'peripecias' para poder salir y cumplir con sus labores.



La historia se repite en las demás regiones. Las extorsiones no se detienen a pesar de las capturas que hace la Policía Nacional y el invierno arrecia con fuerza dejando los caminos inservibles.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo