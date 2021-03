Extorsiones y amenazas de muerte no dejan avanzar vía al mar en Sucre

Se trata de la vía que comunica a San Onofre con el corregimiento de Berrugas y un ramal hacia Rincón del Mar, los dos balnearios y zonas turísticas que tiene el municipio, en la parte más al norte del departamento de Sucre.



Los trabajos de adecuación de tierras y la estructura de pavimento se iniciaron desde el año 2020, pero hasta el momento las obras no avanzan.



La situación llevó a la actual administración departamental a realizar un requerimiento al Consorcio que ejecuta los trabajos para conocer, por qué no se avanza mayormente en la construcción de la vía.

“El principal problema que aducen los representantes de la Empresa constructora son las extorsiones a las que se han visto abocados, al parecer por grupos que operan en esta zona de Sucre, o por delincuencia común, no se ha podido identificar bien de quienes se trata”, dice el secretario de infraestructura de Sucre, Saúl Martínez.



Indican además voceros de la Policía Nacional que la situación no es fácil para los contratistas, porque San Onofre desde hace muchos años se ha constituido en una zona con presencia de delincuencia en diferentes manifestaciones.



Señalan que estos grupos les exigen dineros para dejarlos trabajar, de lo contrario atentarían contra la vida de los funcionarios que están al frente de las obras y hasta amenazan con quemar la maquinaria.



“Para el mes de diciembre del año pasado, quienes hacen las extorsiones y amenazas ordenaron paralizar los trabajos, de lo contrario quemarían las máquinas”, cuenta el secretario de infraestructura.



Expresó que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades en Sucre, al personal de la Armada y la Policía Nacional, quienes comenzaron a ejercer la seguridad en la vía y trabajar en el tema de inteligencia para dar con los responsables.



Hasta el momento no se ha construido el primer kilómetro de vía en pavimento asfáltico, tal como está contemplado en el contrato.



El anterior gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, indica que los recursos fueron conseguidos en su administración y el contrato fue adjudicado al Consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020, a través de una licitación pública, para ser construida en 24 meses.

Los grupos delincuenciales exigen dineros a los funcionarios que están en el terreno para dejarlos trabajar. Foto: Gobernación de Sucre

El representante del Consorcio en su defensa dijo a la administración departamental por el requerimiento que le hicieron, que además de las amenazas se suma que el 80 por ciento de los trabajadores se ha contagiado con covid-19 y en otros casos renuncian a los pocos días de estar trabajando.



La obra tendrá una inversión total de 44 mil millones de pesos, incluida la interventoría, en 17 kilómetros de vía, con siete metros de calzada, 72 obras de arte y bermas.



La Secretaría de Infraestructura de Sucre espera que con la seguridad que ofrecen ahora las autoridades, las obras avancen y tanto Berrugas, como Rincón del Mar se puedan beneficiar con la llegada masiva de turistas.



“Estamos esperando la ejecución de esta obra desde hace mucho tiempo. Ya el turismo no tendrá ninguna excusa para llegar a nuestras playas”, dijo Ramiro Martínez, comerciante de Rincón del Mar.



En Berrugas termina el Golfo de Morrosquillo, mientras que Rincón del Mar está frente al Islote, en un área de playa abierta. Las dos poblaciones han estado rezagadas, a pesar de la hotelería y las cabañas turísticas construidas en la zona y uno de los motivos es la falta de vías.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

