Las obras para la vía entre los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, en Córdoba, se encuentran paralizadas desde hace más de cinco meses, por amenazas contra la maquinaria y exigencias de dinero a contratistas a manos de criminales del Clan del Golfo.



Así fue denunciado por los representantes de la empresa BCM, encargada de la ejecución del contrato.



Las extorsiones para continuar con los trabajos se vendrían ejecutando desde finales del año 2022.



Criminales exigen $1.000 millones a contratistas

Carretera en Córdoba Foto: archivo particular

La maquinaria en este corredor ha sido blanco de atentados por parte del grupo al margen con disparos sobre campamentos.



El grupo ilegal estaría exigiendo a la empresa concesionaria de la obra 1.000 millones de pesos, de lo contrario las acciones en contra de la infraestructura seguirán.



La obra entre los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento es de 21 kilómetros en asfalto e incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Sinú, en la entrada al corregimiento de La Doctrina.



Actualmente, en el lugar funciona un puente de un solo carril y, para que los vehículos puedan cruzar, dos personas con banderas verdes y rojas hacen las indicaciones. Es lo que se llama en el lugar un ‘semáforo humano’.



Las obras del puente estaban previstas para entregarse en el mes de julio del año 2022 y hasta el momento ni siquiera las han comenzado.



El contrato de construcción de la vía Lorica a San Bernardo del Viento está estimado en 45 mil millones de pesos.

Funcionarios de Invías y del consorcio

BCM guardan silencio ante esta crisis

Extorsiones afectan a transportadores, también. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Nadie hace nada, ni dice nada, el tiempo se pasa y lo poquito que hicieron también se ha deteriorado, la vía ahora está peor que antes, los carros se dañan y los accidentes aumentan

Las obras de construcción en la vía siguen paralizadas y debían haber reiniciado el pasado 16 de marzo, con obreros y maquinaria custodiados por personal de la Armada Nacional.



Sin embargo, casi un mes después, las obras no han iniciado y la maquinaria no se ve por ninguna parte.



Funcionarios de Invías y del consorcio BCM guardan silencio, al igual que los alcaldes de los municipios de Lorica, San Bernardo del Viento y Moñitos.



El gobernador de Córdoba Orlando Benítez alzó su voz en un momento determinado, pero sobre este nuevo aplazamiento tampoco ha dicho nada.



Para los empresarios hoteleros de la región, el comercio en general y los transportadores, las pérdidas económicas son millonarias, porque el turismo se abstiene de llegar hasta los balnearios de la zona, por el pésimo estado de la vía.



“Nadie hace nada, ni dice nada. El tiempo se pasa y lo poquito que hicieron también se ha deteriorado, la vía ahora está peor que antes, los carros se dañan y los accidentes aumentan. La presencia de turistas durante la Semana Santa fue muy baja, la situación es difícil”, dijo Juan José Rueda, comerciante de la región.

Hay un puente a punto de colapsar

Ojalá no tengamos que lamentar una tragedia de grandes proporciones, que el puente no se vaya a caer como acaba de suceder con el instalado sobre el río 'La Vieja', entre Quindío y Valle del Cauca

Quienes utilizan la vía hacia San Bernardo del Viento denunciaron que el puente sobre el río Sinú, a la altura de La Doctrina está a punto de colapsar.



Indican que en varios sectores ya no hay cemento y solamente quedan unas láminas de acero que se estremecen con cada paso de los vehículos.



“Ojalá no tengamos que lamentar una tragedia de grandes proporciones, que el puente no se vaya a caer como acaba de suceder con el instalado sobre el río ‘La Vieja’, entre Quindío y Valle del Cauca”, expresó.



La comunidad hizo nuevamente un llamado a los alcaldes de los municipios afectados y al gobernador de Córdoba para que se apersonen de la situación y en compañía del Ejército y de la Armada puedan sacar el proyecto adelante.



“Como si fuera poco el problema de la vía Lorica – San Bernardo, se suma el deterioro de la Avenida Bicentenario, la vía principal que comunica con Montería y Coveñas (Sucre), además la que conduce a los municipios de Purísima, Momil, Tuchín, San Andrés de Sotavento y Sampués, entre Córdoba y Sucre”, señaló.



En un consejo de seguridad que se llevó a cabo en Lorica a finales del año 2022, ya se habían hecho estas denuncias, pero aún hoy, parece que estas obras no tuvieran dolientes.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Montería