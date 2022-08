Tras la detonación de un artefacto explosivo en la residencia del alcalde del municipio de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, se conocieron las extorsiones que viene enfrentando el mandatario ante grupos delincuenciales quienes le exigen la suma de 500 millones de pesos.



El atentado no dejó personas lesionadas, ni causó daños en la estructura de la vivienda en la que reside el alcalde junto a varios hermanos y su madre de 65 años. La señora había salido cinco minutos antes.



También hostigan a su hermana



Henríquez, quien había viajado a Bogotá, conoció del incidente al llegar a la capital del país. Allí señaló que estas amenazas las ha denunciado ante autoridades y entidades de control, para que tomen medidas urgentes para proteger su integridad física y la de su familia.



“Toda vez que hoy ejerzo una envestidura como mandatario no me aplacaré y no me derrumbaré frente a esta situación. Debo seguir adelante como alcalde y líder social, seguiré elevando la voz por mis hermanos wayú del departamento”, puntualizó.



El mandatario junto con su hermana, Esther Henríquez, quien funge como gestora social del municipio, denunciaron desde el pasado 22 de julio ante la Fiscalía y la Policía amenazas extorsivas a través de mensajes de textos vía WhatsApp. Sin embargo, no se han producido cambios en su esquema de seguridad por parte del Estado.



“Prácticamente nos han estado pidiendo a mí y a mi hermana la Gestora Social que aportemos dinero para no atentar contra nuestra integridad física”, denunció Henríquez.



De acuerdo a lo indicado a este medio por el alcalde, la suma de dinero solo le es solicitada a él, mientras que su hermana es presionada para que lo obligue a pagar.

Atentado quedó grabado en cámaras de seguridad

En cámaras de seguridad quedó grabado el atentado contra la vivienda del mandatario, ubicada en el barrio San José, de la capital indígena, el cual fue perpetrado cerca de las 8:30 de la noche del martes.



“Desde una motocicleta donde se movilizaban dos hombres, arrojaron un artefacto que detonó en la puerta de la residencia de la madre del señor alcalde Bonifacio Henríquez Palmar, quien en el momento del hecho se encontraba por fuera del departamento”, indicó el comandante de Policía Guajira, coronel Edwin Alexander Vargas Pitacuar.



El alto oficial, señaló, que de manera inmediata se dispuso del acompañamiento e intervención por parte de un grupo conformado por las unidades de la Sijin, inteligencia policial y Gaula para determinar los móviles, individualizar y capturar a los responsables.

No descarta que atentado tenga motivos políticos

Denunció, además, que su familia ha sido alertada por personas que les piden tener mucho cuidado, ya que existen indicios de quererlo asesinar por temas políticos. Al parecer, a raíz de los resultados electorales en las pasadas elecciones al Congreso de la República.



“No participamos en temas políticos. Esos son los comentarios que han llegado al interior de nuestra familia. Se nos atribuye como autores de esos resultados electorales que han acontecido este año Uribia”, dijo.



En los pasados comicios electorales el senador del Partido Conservador Carlos Andrés Trujillo González sorprendió con una arrolladora votación en La Guajira; tras obtener más de 20 mil votos, de los cuales más de 10 mil fueron en Uribia. Luego de recibir el respaldo del grupo que respaldó a Henríquez.



“He tenido información que muchos contradictores políticos en el departamento han manifestado que Uribia se ha convertido en un caudal electoral fuertísimo. Se presume en los comentarios que ese tema atenta contra los espacios de otros líderes. Por lo tanto prácticamente es una amenaza el municipio en ese sentido, pero no podría afirmarlo”, dijo.



Las autoridades tratan de determinar qué tipo de artefacto explosivo fue el utilizado para atentar contra la vivienda, debido al bajo poder del mismo.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha